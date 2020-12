Depresión Sonora se abandona al amor en ‘Tú no me tienes que salvar’

Depresión Sonora, una de las revelaciones nacionales del año, presenta su primer single editado a través del sello Sonido Muchacho (Natalia Lacunza, Carolina Durante, Sen Senra), el cual acaba de editar su EP de debut en formato de disco de vinilo. Un trabajo de post-punk melódico que incluye composiciones tan carismáticas como ‘Ya no hay verano’ -cerca de alcanzar el millón de reproducciones en Spotify- o ‘Hay que abandonar este lugar’.

El nuevo tema de Marcos Crespo presenta un título marca de la casa, ‘Tú no me tienes que salvar’, pero abandona los pizpiretos ritmos y percusiones programadas típicas de canciones como ‘Dime que me odias’ para apostar por una producción más elegante y limada, menos atareada y ya no tan lo-fi. Por lo demás, ‘Tú no me tienes que salvar’ es una composición típica de Depresión Sonora tanto en lo instrumental como en lo melódico, de guitarras más melancólicas imposible, y con un fondo desangelado que remite tanto a los The Cure de ‘Faith’ como a grupos relativamente más recientes como los rusos Motorama.

Sin cambios demasiado bruscos entre estrofas y estribillo, Marcos opta por una composición más lineal, que no por ello menos poderosa, que parece abandonarse a su suerte hacia los brazos de la persona amada, a cámara lenta y con los ojos cerrados, en sintonía con lo que nos viene a contar la letra. «Nunca me he sentido demasiado bien / Solo soy un niño / No tengo muchos amigos / Crisis de identidad / Haciendo que me santiguo / Quién me va a salvar» es uno de los pasajes de esta canción que vuelve a tocar temas como el desprecio a uno mismo, aliviado solo gracias al amor.