Taylor Swift publica nuevo disco, ‘evermore’

Taylor Swift ha publicado su nuevo disco nacido de las mismas sesiones en las que se creó ‘folklore‘, su álbum publicado hace apenas unos meses. No, el de Avalanches ya no es el mayor lanzamiento internacional de este viernes: ‘evermore’ ha salido esta misma noche con colaboraciones de The National, Bon Iver y Haim. Contiene un total de 15 canciones -17 en la edición de lujo- y el vídeo del primer single, ‘willow’, se estrenará de manera simultánea al álbum.



La misma Taylor llama ‘evermore’ la obra «hermana» de ‘folklore’ y explica su razón de ser: «Desde que tenía 13 años me ha emocionado la idea de cumplir 31 porque es mi número de la suerte pero escrito del revés, y esta es la razón por la que quería sorprenderos con un nuevo disco. Siempre habéis sido muy cariñosos y atentos en cada uno de mis cumpleaños y esta vez pensé que quería daros algo de vuelta». La autora de ‘Lover‘ cumple 31 años el próximo 13 de diciembre.

En otro mensaje, Taylor recuerda las sesiones de composición de ‘folklore’ y señala: «(mis colaboradores) y yo no podíamos dejar de escribir canciones. Nos encontrábamos en una encrucijada: o bien volvíamos atrás o bien nos adentrábamos más en la profundidad del bosque, y escogimos lo segundo». La autora de ‘august’ indica que, normalmente, cada uno de sus trabajos ha representado una «etapa» diferente, separada la una de la otra, pero que con ‘folklore’ no ha sido así: «haciendo estos discos he sentido que regresaba a algún lugar, no que marchaba de él». En ‘evermore’ vuelven a estar presentes Aaron Dressner de The National, Jack Antonoff, Justin Vernon (Bon Iver) y «William Bowery», el alias de su pareja, el actor Joe Alwyn.

No está de más recordar que ‘evermore’ es el tercer disco de Taylor Swift en poco más de un año: antes de ‘folklore’, en 2019, llegó ‘Lover‘, un trabajo que recibió críticas encontradas pero que generó los éxitos ‘ME!’, ‘You Need to Calm Down’ y el tema titular y que su autora siguió promocionando hasta principios de 2020, cuando se transformaba en hombre en el vídeo de ‘The Man’ aunque ya casi nadie se acuerde.

Hace unos días, la artista estrenaba película con grabaciones en directo de ‘folklore’, cuyo audio también puede escucharse por separado. Como veis, al final aquel mensaje en el que Taylor comunicaba no encontrarse haciendo nada en ese momento, ha vuelto a dirigirnos a un nuevo álbum de estudio de la artista. ¿Se convertirá en tradición?