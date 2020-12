St. Vincent abandona la «angulosidad» en su nuevo disco, que saldrá en 2021

St. Vincent ha revelado que su nuevo disco está «listo y cargado» para salir en 2021. La metáfora pistolera puede dar a entender que Annie Clark prepara un «bombazo» de disco como lo fue el anterior, uno de los 10 mejores de 2017 por su amalgama de synth-pop y guitarras y la deslumbrante producción de Jack Antonoff, pero la artista ha confirmado que el siguiente irá por otros derroteros. De hecho, no tendrá nada que ver con aquel.

La autora de ‘New York’ ha apuntado que dos de las mayores inspiraciones que recogerá su próximo trabajo son los «discos de principios de los años 70 de Stevie Wonder» y también la música de Sly & the Family Stone, dos de los artistas a los que más ha escuchado en toda su vida, pues afirma haber «estudiado a los pies de estos maestros». Cabe esperar, por tanto, un álbum posiblemente influenciado por la fusión de soul, rock y funk de obras maestras como ‘Innervision’ o por el soul psicodélico de trabajos como ‘Dance to the Music’, que tanto ha inspirado recientemente a Michael Kiwanuka.

En palabras a MOJO, la artista ha señalado: «he ido todo lo lejos que he podido con la angulosidad», refiriéndose al sonido geométrico de sus guitarras eléctricas, tan característico en todas sus obras. «Me interesaba volver a la música que más he escuchado», ha apuntado. En cuanto al universo estético del álbum, no podrá quedar este más lejos de los colores chillones y de los videoclips «arty» de ‘MASSEDUCTION’. Asegura Clark que ha buscado replicar la atmósfera adusta y desolada de películas como ‘Taxi Driver’ o del «cine de John Cassavetes» pues considera que ya ha dado de sí el tipo de superproducciones y de «grandes conceptos» que acompañaron la promoción del álbum anterior. Dice que ahora se dedicará a «tocar y ya está».