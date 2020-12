Obama, fan de Jessie Ware, Phoebe Bridgers, Waxahatchee, Faye Webster…

Barack Obama, el Pedro Sánchez estadounidense, ha vuelto a publicar sus listas de los libros, discos y películas que más le han gustado este año. En el apartado musical, su resumen vuelve a dejar nombres de lo más interesantes que no imaginaríamos en la playlists de Donald Trump, Pablo Iglesias o Isabel Díaz Ayuso ni en un millón de años. Una lista de lo más «cool» que Obama ha elaborado, eso sí, con la inestimable ayuda de su hija Sasha, la «gurú de la música de la familia». ¡Así cualquiera!

En primer lugar de la lista de Obama aparece nada menos que el ‘Savage Remix’ de Megan Thee Stallion y Beyoncé. ¿Alguien puede visualizar a Obama cantando eso de «I’m a savage / classy, bougie, ratchet / sassy, moody, nasty»? Es uno de varios temas de la lista en los que se percibe a Obama muy atento a la música que ha triunfado en las listas de éxitos en los últimos 365 días: también están ‘La difícil’ de Bad Bunny, el remix de ‘Levitating’ de Dua Lipa con DaBaby o ‘Franchise’, ese tema de Travis Scott que, este año, ha llevado a M.I.A. a alcanzar el número del Billboard para sorpresa de todos. No, él tampoco es fan de The Weeknd.

Como suele ser habitual en las listas de Obama, vuelve a haber en ella bastante que rascar en cuanto a su reivindicación de canciones que han gustado más a un público «alternativo»: Jessie Ware ha tenido que «acostarse» un momento para asimilar que ‘Rememeber Where You Are’, la pista que cierra su último disco, el segundo mejor de 2020 para nuestra redacción, aparece por aquí. ¿Nadie en la familia de Obama es más de ‘What’s Your Pleasure?’ También Waxahatchee asoma en la lista con ‘Can’t Do Much’ y Phoebe Bridgers lo hace con ‘Kyoto’. De Bob Dylan a Little Simz pasando por Faye Webster, así le ha quedado la lista al ex-presidente.