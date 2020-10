M.I.A. logra su primer número 1 en EE UU gracias a ‘FRANCHISE’ de Travis Scott

«M.I.A. vuelve a la primera plana con Travis Scott y Young Thug» es el titular que utilizábamos para comentar en nuestras páginas el lanzamiento de ‘FRANCHISE’, el nuevo single de Travis Scott con M.I.A. y Young Thug. Desde el día de su estreno vaticinábamos que el tema iba a ser un éxito dado su posicionamiento en las playlists más importantes del mundo, subrayando el hecho que M.I.A. volviera a tener la visibilidad que un día le proporcionó su éxito ‘Paper Planes’ en el año 2007, ya tan lejano en el tiempo.

Pues bien, el tema ha conseguido lo que ‘TKN’, el single de Travis Scott con Rosalía, no lograba en su momento probablemente debido a la barrera lingüística, que es colocarse, directamente en su primera semana en el mercado, en el número 1 del Billboard Hot 100. La noticia es especialmente relevante para M.I.A., una artista británica que consiguió su última entrada en el Billboard en el año 2012, gracias a su colaboración en ‘Give Me All Your Lovin’ de Madonna. Unos años antes, ‘Paper Planes’ llegó a ser top 4 potenciado por su aparición en la película ‘Slumdog Millionaire‘. Sin embargo, realmente los últimos años de carrera han sido comercialmente pobres para la rapera en Estados Unidos: su último disco ‘AIM‘ apenas arañó el top 66 en la lista de álbumes. ‘FRANCHISE’ suma más de 24 millones de reproducciones solo en Spotify y otras 17 millones en Youtube.

Como informa Billboard, M.I.A. es la segunda artista que más ha tardado en alcanzar el número 1 en Estados Unidos desde su primera entrada -12 años y 2 meses-, pues Daddy Yankee tardó más, 12 años y 9 meses, en lograr igual hazaña con ‘Despacito’ con Luis Fonsi y Justin Bieber. Entre mujeres, M.I.A. no supera el récord de Bette Midler, que tardó 16 años. En cuanto a Travis Scott, es su cuarto número 1 en Estados Unidos después de ‘SICKO MODE’, ‘HIGHEST IN THE ROOM’ y ‘THE SCOTTS’, mientras que para Young Thug es el segundo después de su colaboración en ‘Havana’ de Camila Cabello.