M.I.A. vuelve a la primera plana con Travis Scott y Young Thug

Entre las novedades de este viernes, Travis Scott lanza nuevo tema. Situado en la cima de fama mundial sobre todo desde ‘ASTROWORLD’ y últimamente por su acuerdo para un menú McDonald’s, se ha decidido a compartir su nuevo tema junto a Young Thug y M.I.A. La producción contiene una de esas bases monótonas pero martilleantes típicas de Travis Scott.

¿Cómo estamos tan seguros de que este ‘Franchise’ va a ser un nuevo hit mundial? Muy sencillo: a Spotify le ha gustado y lo ha situado en la primera posición de su playlist más seguida, Today’s Top Hits, con 27 millones de «followers». Probablemente, ni la propia M.I.A. esperara ya que un tema pudiera darle la visibilidad de ‘Paper Planes’, pero aquí está. Y también en la primera posición de “RapCaviar” (13 millones de followers), “Get Turnt” (6 millones), «New Music Friday» (4 millones), etcétera, etcétera.

El artista ha explicado que fue M.I.A. quien en principio le contactó para hacer algo de cara al próximo álbum de ella, por lo que se organización en Londres, y terminaron haciendo este tema. ‘Franchise’ es una clara referencia a la citada campaña del restaurante de comida rápida, esa conocida «franquicia», también en el videoclip que acaba de estrenarse y en el que M.I.A. aparece con un aparatoso vestido de flores, más cerca de Björk que de Lana. En cuanto a la portada del single, la ha realizado George Condo, responsable del arte de ‘My Beautiful Dark Twisted Fantasy’ de Kanye West.

Travis se deshace en elogios hacia M.I.A., indicando que solo podía haber terminado esta pista con ella, que le encanta “su energía, la música, los beats, el rap, todo”, concluyendo que “ella es la más enferma de todos los tiempos”. Para bien.

Es bastante curioso porque el protagonismo de Maya es muy secundario y, en sus referencias a los «bangers in the system», hasta se la ve poco deslenguada en comparación a su último tema, un ‘CTRL’ que ni siquiera ha subido a plataformas, quizá para que la gente no se confunda: no es un corte de los que baraja para su disco de regreso, el sucesor del irregular ‘AIM’, sino solo un tema suelto «para el presente», para «el día» en que se editó a principios de este mes.