Anne Lukin: «Quiero ser fiel a mi estilo, sin guiarme por visualizaciones o números»

Anne Lukin, una de las concursantes de Operación Triunfo que más ha terminado dando que hablar, está haciendo de la calma una de sus señas de identidad. ‘Lento‘ ha sido un punto de inflexión en su carrera, y recientemente ha publicado un single llamado ‘En el chino de la esquina’ más orientado hacia el pop, en cuyo vídeo rinde homenaje a los años 80. Lo que aquí encontramos es la unión de dos conversaciones, una mantenida después de ‘Lento’ y otra después de su último sencillo; una en persona, y otra telefónica. En ambas nos habla sobre su trabajo con Ricky Falkner y Martí Perarnau IV, presentes en el álbum que saldrá en las primeras semanas de 2021.

¿Qué significado tiene ‘Lento’ para ti? No sé si más bien es un tercer single después de ‘Volver a mí’ o el principio de una etapa…

Una declaración de intenciones de lo que va a ser mi disco, y de lo que quiero que sea mi música. Me quedan muchos años para experimentar, porque no tengo ni idea, pero significa mucho para mí porque es muy yo y a mí no me sale otra cosa al escribir que hablar de lo que me está pasando. Esa canción es lo que estaba viviendo en la cuarentena. ‘Volver a mí’ es el principio de querer ir hacia algo, pero obviamente me queda mucho por recorrer. No he llegado a mi destino.

¿Qué estilos podremos encontrar en tu disco?

Voy a tocar diferentes palos, no me atrevo a encasillarme en un camino, va a haber diferentes estilos: un bolero, temas un poco más electrónicos, un poco más folkies o festivaleros… Es una mezcla extraña, me apetecía experimentar. Va a ser mi primer proyecto pero a lo largo de mi carrera supongo que evolucionaré más.

‘Lento’ me recuerda un poco a cuando Amaia sacó ‘Un nuevo lugar’, una canción corta, de estructura atípica, que terminó fuera del disco, como de transición. Pero tú tienes claro que esta sí estará en el disco…

Quería que fuera diferente, que fuera rara. Estoy contenta de haberme podido juntar con Ricky (Falkner) y que le diera justo la sonoridad que quería. Quería que no tuviera percusión, que tuviera un toque oscuro con los sintetizadores, que fuera como un viaje que se hiciera cada vez más profundo. Puede parecer un poco arriesgado, no es algo de transición, es algo por lo que yo apuesto y sí va a estar dentro del disco.

¿Cómo fue el proceso compositivo?

La trabajamos juntos, le mandé una maqueta y luego fuimos a la Casamurada a grabar. Es un estudio gigante y en el suelo se ve el pozo. La torre tiene mil años, y luego se fue construyendo una casa. Para mí fue una experiencia, porque nunca había estado en un estudio de grabación. ‘Volver a mí’ la tuve que grabar a distancia, por la pandemia. Y esto fue diferente: todo el día hablar de música, conocernos, descubrirnos… Fue un proceso de descubrirnos, ellos a mí y yo a ellos. Ricky y yo somos muy parecidos. Martí (Perarnau IV) nos decía que parecíamos hermanos. Somos muy parecidos en gustos, coros… Nos poníamos a hacer armonías y las hacíamos a la vez. Tanto Martí como Ricky entendieron lo que quería.



¿Qué gustos teníais en común?

Sobre todo de los 80, ponía su playlist y me sabía todas las canciones. Le encanta ‘Dancing Queen’ de Abba (risas), no me esperaba que fuera de sus canciones favoritas y también es la mía.

Se dice a veces que escribiste en la Academia el disco, pero eso no es del todo cierto…

En la Academia compuse 3 o 4 canciones, pero la mayoría lo hice en la cuarentena. Aproveché para eso. He ido componiendo y eligiendo.

¿Cuál es tu proceso de composición normalmente?

A veces con el ukelele, me pongo música y con el teclado… No he seguido una metodología. Compongo cuando tengo la necesidad de contar algo, es un proceso ligero y rápido. En una mañana me sale la canción. Con los años supongo que cambiará porque hasta después del programa no componía, no me había propuesto que fuera capaz.

Ahora que hemos escuchado un nuevo sencillo, ¿sí podemos afirmar que tu disco está terminado?

Me falta una canción por grabar después de Navidad. No nos dio tiempo en los 10 días que estuvimos en la Casamurada, pero tenemos en mente lo que queremos hacer exactamente, y lo demás está terminado. Como queda un mes para el disco pues no habrá problema. Estoy súper contenta, ha quedado mejor de lo que esperaba.

Háblanos sobre tu nuevo sencillo.

Es totalmente diferente a ‘Lento’. Cada canción en el disco es de una madre. Hay un estilo en común que se nota que es del mismo disco y del mismo productor, la misma voz… pero cada canción es diferente. Esta la grabé junto con ‘Lento’ en agosto y la escribí estando enamorada. Habla de las cosas del día a día. Quería hablar del enamoramiento de manera trivial y dando importancia a las cosas pequeñas que nos hacen felices a diario. Pasó mucho tiempo entre canción y videoclip, y mi forma de ver la canción cambió: eso quería reflejarlo también en el videoclip. En el vídeo hablo de varias cosas: me apetecía hablar sobre los medios que solo se centran en el morbo y no en lo que importa, que es la música.

«Quería recalcar la importancia del amor propio porque yo siempre he estado falta de ello»

Y ahí es donde aparece Ruth Lorenzo…

¡La suerte que tuvimos de poder contar con ella! Se le da bien actuar y es muy graciosa. Me apetecía reírme de mí misma, parodiar el enamoramiento. Y para terminar, después de todo lo que ha pasado este año he aprendido que para querer a otra persona hay que amarse a uno mismo. Quería recalcar la importancia del amor propio porque yo siempre he estado falta de ello. Y con eso termina la canción.

El vídeo es muy años 80, pero el ritmo de la canción me ha llevado más bien a los 60…

De hecho lo comentábamos Ricky (Falker) y yo, que queríamos rollo Beach Boys y para grabar las percusiones lo tuvimos muy en cuenta.



En el disco hay una colaboración con Zahara, ¿verdad?

Me hace tanta ilusión… porque la seguía, es un referente musical, me encanta como persona y como música. Es tan especial, me sorprendió tanto como persona… Fui a su casa a componer, antes me dijo: «escribe lo primero que te pase por la cabeza, no lo mires, vienes y lo leemos juntas». Y me dijo: «¡esto me está pasando a mí!». Ella con más años, pero nos estaba pasando a las dos lo mismo. Por eso salió una canción tan de verdad y surgió naturalmente.

¿Es una canción triste o de las divertidas? Porque ella tiene las dos facetas…

No es triste, es de amor pero de autodescubrirte a ti misma: tiene un toque irónico, divertido. Me gusta mucho, la verdad.

Y luego en el disco hay más colaboraciones: ¿son co-autorías o más bien voces?

Serán voces pero quiero que sea sorpresa.

«Al hacer colaboraciones, lo único que quiero es nutrirme y aprender. No lo hago por visualizaciones»

¿Pero nombres grandes o chiquititos? No es lo mismo un Ricky Falkner, que tus padres no sabrán quién es, que alguien muy famoso…

Al hacer colaboraciones, lo único que quiero es nutrirme y aprender. No lo hago por visualizaciones o que se escuche más. Estoy buscando personas afines a mí y a mi música. Que las dos personas estemos implicadas. Alguien con quien tenga conexión.

¿Has tenido ofertas de sellos grandes? Antes, todos los concursantes de OT iban directamente a Universal.

Este año era diferente, se ha cambiado el método. Recibíamos las diferentes ofertas de gente a la que realmente le interesábamos. Me decidí con el corazón frente a las diferentes ofertas. Podría haber elegido otra con más músculo pero me decanté por un proceso de aprendizaje, por no tener prisa y por primar mi identidad. Quería ser yo sin tener en cuenta nada más.

«Me decanté por un proceso de aprendizaje, por no tener prisa y por primar mi identidad»

¿Dónde crees que reside tu identidad respecto a la de otros cantantes?

En que lo que canto es verdad, no me sale hacerlo de otra manera. No puedo componer sin implicarme a tope, sin enseñar un trocito de mí. Quiero ser fiel a mi estilo, sin guiarme por visualizaciones, números o lo prestablecido. Quiero seguir mi camino sin prisa porque hoy en día hay mucha prisa. Quiero ir lento, tengo mucho que aprender. Poco a poco, no quiero que sea un boom y que no me dé tiempo a asimilarlo.

Me recuerda tu discurso a Adele, que saca disco cada 200 años, y eres fan.

Igual hay algo inconsciente que me ha influido, no sé. Estoy deseando que saque más música, me sé todas las canciones de Adele. Soy muy de épocas, me da por un cantante o grupo y lo escucho a todas horas.

¿Y qué más te ha dado por oír, aparte de Adele?

Soy friqui fan de la música de los 80. Me dio por Zahara, La Casa Azul, Elton John, Queen… Tengo referencias que no son los típicas, pero a la hora de escribir no tengo por qué seguir ese patrón. Me nutro e igual alguna cosilla de cada campo la adapto.

«Soy bastante viejoven en eso: las redes no las uso casi nada»

He mirado a quién sigues en IG, pero me ha dado la sensación de que no eres fan de nadie, de que sigues a gente que conoces.

Soy bastante viejoven en eso, las redes no las uso casi nada, sigo a gente que conozco. Nunca he sido friqui fan de seguir a tope en redes, siempre estoy un poco bastante out.

¿De qué va el disco?

Habla de temas mundanos, corrientes… a veces se ve mal hablar de temas corrientes. Parece que tiene que ser profundo. Me gusta hablar de cosas del día a día, como haber discutido con tu madre, con que la gente se puede identificar.

Lo más oído de Spotify no es muy profundo… ¿a qué te refieres?

Más que nada me refiero a la forma de escribir. Mis letras pueden parecer un poco simples, sin mucha floritura. Me sale hablar directa y sin grandes espejismos, pero bueno, que todas las formas son válidas…

«Me parece ridícula la comparación entre artistas»

¿Te han servido las críticas que han recibido otros artistas? Por ejemplo, por esto que dices, las críticas que ha recibido el disco de Amaia por ser muy naíf. ¿Te ha podido influir? ¿Toda esta guerra de streamings de los fans de Alfred, Aitana…?

Me parece ridícula la comparación entre artistas. La forma de dirigir tu carrera es única para cada artista. La verdad es que no me han influido las críticas. Éramos conscientes de la exposición que podíamos tener, de lo altas que podían ser las críticas y lo que podían llegar a afectar. Sales y todo el mundo opina de lo que has hecho. Es difícil de asimilar y sobrellevar. Pero al final dejarse llevar por las críticas o el miedo a qué dirán es un error. Era lo que querías hacer. Y críticas constructivas, sí.

«Dejarse llevar por las críticas o el miedo a qué dirán es un error»

Tampoco me refería a hacer tu carrera en base a las críticas, pero algo se aprenderá de ver a Aitana diciendo que no le gusta ‘Lo malo’ y luego seguir por ese camino…

Mantener la coherencia sí, y si digo algo, hacerlo. Igual veo algo en la industria musical que no te gusta y dices: «esto no lo voy a hacer». Pero no te sé decir ejemplos concretos.

Qué cantidad de cantantes en Pamplona…

Siempre nos preguntan: «¿qué os dan de comer?». Pamplona y Navarra tienen una gran cultura musical. Desde pequeña he mamado otro tipo de música e igual es por eso. Sí que es verdad que están saliendo muchos artistas del norte.

¿A nivel local, algún sitio favorito de conciertos?

El Teatro Gayarre, de pequeña actuaba ahí cuando hacía ballet o algún teatro.

¿Y bares de música underground? ¿Cuál era este bar donde actúan más tipo Melenas?

¿Indara? ¿Central? (NdE: una persona de su equipo me dice que estoy preguntando más bien por locales de treintañeros).

¿Hasta dónde llegaste en Comunicación Audiovisual?

Estuve 4 meses. No me dio tiempo a hacer mucho. No hice ni los primeros exámenes porque me presenté al cásting. Los primeros meses siempre se dice que es un poco mierda, y sí, tenía Economía, Estadística… Pensaba «yo no he venido a esto».

O sea que no volverás.

De momento no, pero no lo descarto porque me encanta, no es excluyente con la música. El audiovisual me encanta.

«Elegir tu futuro sin saber quién eres me parece absurdo»

Supongo que cuando das un salto a la fama, a los 18 y 19 años, es un sinsentido y una pereza volver a estudiar una carrera.

Y aunque no me hubiera pasado nada. Nos hacen decidir nuestro futuro cuando no te conoces. ¿Sabes cuántos amigos se han metido en una carrera por descarte porque no sabían que hacer? Elegir tu futuro sin saber quién eres me parece absurdo. Y yo menos. Pero ahora meterte en una carrera… Tengo 19 años y quiero seguir aprendiendo.

La verdad que la Facultad de Comunicación de Navarra es muy conocida…

Pero yo estudié en la UPV de Bilbao porque quería hacerla en euskera, por eso me fui a Bilbo. Es que si te digo el resumen de mi año: me mudo a Bilbao, gente nueva, vida nueva… Entro en el cásting, una locura. Y salgo: pandemia mundial. Se acaba al programa pero tengo promo, viajo, ahora esto. Es un subeybaja emocional total.

Es como «es mi año». «Ah, no, no es mi año»…

(risas) Yo todavía no soy consciente de lo que me ha pasado. Sigo sin asimilarlo, me queda mucha tralla emocional. El otro día estaba en la cama y pensaba: «¡qué fuerte que me cogieran en el cásting!». Considero que me queda mucho hasta estabilizarme emocionalmente, pero bueno… estoy bien.

¿Qué nos puedes contar del rodaje del vídeo de ‘Lento’?

Era un plano secuencia al atardecer, por lo que oportunidades teníamos las justas antes de que se fuera la luz. Ensayamos el movimiento de cámara y la boca tenía que coincidir con la letra. Como es a cámara lenta teníamos que reproducir la canción al doble de tiempo para que cuadrara. Tenía miedo de que no coincidiese la boca o los dedos del ukelele. Estaba cagada con que no casase. Hicimos 9 tomas o así, 9 planos secuencia y luego hicimos la criba. Me lo pasé muy bien, para mí es una fantasía.

¿’Salté’ con Manu Guix nunca ha estado dentro del disco?

No, ni ‘Salté’ ni ‘Volver a mí’: son de la etapa OT. El disco será un poco mi música. ‘Salté’ fue la primera canción que compuse, no sabía ni lo que estaba haciendo. No tiene estructura, es rara, pero lo tengo cariño. Hay cosas que considero que no tengo ni idea, pero otras que tengo muy claras…

¿Escuchas discos enteros?

Muy pocas veces he escuchado un disco entero con el mismo nivel de implicación. Cuando un artista me gusta mucho. Pero muy pocas veces lo hago. Igual porque soy joven…

Pero luego quieres que la gente oiga el tuyo…

Sí, un poco de hipocresía, ¿no? (risas) Me gusta la unión, el concepto, la historia… pero yo tengo una playlist con cosas rarísimas y de todo tipo y de normal no suelo escuchar discos enteros.