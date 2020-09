Anne Lukin busca otra carrera cocinada a fuego «Lento»

Dos tipos de artistas hemos visto salir adelante -dejemos a un lado los que no han dado pie con bola- en las últimas ediciones de Operación Triunfo. Sin necesidad de enfrentar a unos a otros, porque es posible que te gusten todos por igual, están los que buscan ser número 1 de Los 40 Principales, entrar en las playlists de moda y ser estrellas del pop de manera inmediata; y los que han abierto sus brazos al underground, han trabajado con nombres que desconocían sus padres y están haciéndose un nombre en festivales de verano habidos o por haber. En el primer grupo, claramente la reina del regreso de OT presenciado en los últimos tres años sería Aitana. En el segundo, están Amaia o Natalia Lacunza, la cual ha podido actuar esta semana al fin en Tomavistas Extra para 600 personas sentadas y organizadas, recordando que la «Cultura es Segura«.

Anne Lukin, del último OT, pertenecería claramente al segundo grupo. Este verano publicaba un single llamado ‘Volver a mí’, algo más folkie, silbido y cuerdas incluidos, tras su debut con ‘Salté’ producido por Manu Guix de la Academia; y ahora vuelve con un tema nuevo, más decidido. Ya no es que tenga «ganas de sacar lo que tiene dentro de sí», como decía una letra que desde hoy suena antigua, sino que lo empieza a sacar de verdad. En ‘Lento’, título y vídeo -este último grabado en plano secuencia en el acantilado de Mora en Tarragona- alardean de no tener ninguna prisa por llegar al estrellato. Se presenta como «el primer tema debut de su proyecto discográfico» (sic), es decir, suponemos que es el primer tema de una nueva era, que deja el pasado atrás.

La propia cantante presenta esta canción de la siguiente manera: «es un viaje: imaginaba un cielo lleno de nubes, la brisa rozándome la cara, el silencio… Quería hablar sobre la necesidad que tenía de madurar, sobre lo rápido que va todo, las prisas que nos envuelven. Lento es un comienzo, habla sobre escuchar mi voz y aprender a no dejarme llevar, sobre lo mucho que esta decisión me está cambiando”.

El tema ha sido grabado este verano en los míticos estudios de La Casa Murada de Tarragona, conocidos por acoger a decenas de artistas de nuestro país, del tamaño de Christina Rosenvinge, y últimamente por ser objeto de una canción preciosa de _juno, el proyecto colaborativo entre Zahara y Martí Perarnau IV. No en vano, este último junto a Ricky Falkner aparecen en los créditos de esta modesta pero bonita canción, que brilla en los agudos de la interpretación vocal y también en el uso de elementos fantasmagóricos. Según cuenta la leyenda, La Casa Murada era una «casa encantada», si bien últimamente han exterminado a los fantasmas. Perarnau nos contaba sobre estos estudios cuando entrevistábamos a _juno que «la CasaMurada tiene dos pozos para hacer reverbs, como la sala de eco de Abbey Road, pero en plan natural», por lo que seguramente se han buscado allí también efectos parecidos en este caso.

Anne Lukin no ha fichado por ninguna multi, y según la nota de prensa, autoeditará su disco a principios de 2021 de forma independiente con el apoyo de su management, Sweet Bird. El álbum al completo, escrito en confinamiento cuando la accidentada edición de Operación Triunfo no había acabado, ha sido producido por Ricky Falkner (Love of Lesbian, Quique, Gonzalez, The New Raemon…) y Martí Perarnau (Mucho). Contará con colaboraciones como Zahara y otros grandes nombres por revelar.