Natalia Lacunza: “Cuando sales de Operación Triunfo, no sabes si el underground te va a aceptar”

Un día antes de lo más parecido que ha conocido Madrid al fin del mundo desde hace décadas, un día antes de que el alcalde cierre terrazas y restaurantes, quedo con Natalia Lacunza y su equipo en un bar de la Plaza del Cascorro. No nos acercamos ni nos besamos ni nos damos la mano siguiendo las recomendaciones de Sanidad en la que parece que va a ser la última promo de Universal España en semanas. Pregunto a Natalia si se acuerda de mí y de la entrevista anterior con JENESAISPOP y me dice que sí y que además llevo el mismo jersey que la otra vez. Supero este momento de “shame” con una entretenida conversación sobre fans, el parecido entre la artista y Billie Eilish, su visión artística, su interés por la producción o su futuro. Mientras la gira queda a la espera de lo que suceda en los próximos días con el coronavirus, ‘ep2’ ya está disponible en las plataformas, tras la buena acogida de ‘otras alas‘.

Hay una unidad sonora muy clara en el EP a pesar de que has colaborado con bastante gente. ¿Es porque has ejercido un papel de co-producción o porque tenías muy claro cómo sonar?

Con este EP mi perspectiva ha sido diferente. No quería cometer los mismos errores que cometí con el anterior. En el primer EP sentía que era como una esponja, asimilaba todo lo que me enseñaba cada productor. Eso está bien pero a la vez es difícil afrontar un disco así cuando quieres que suene compacto y coherente y que cada canción no suene como su padre y su madre. Con este EP, el productor con el que más he trabajado me decía que debería ser productora porque tengo mucho instinto en ese sentido. Esta vez he estado mucho en el proceso de producción y de hecho ya tengo mi estudio montado en casa y estoy empezando a hacer mis maquetas. Aunque todavía estoy empezando, cada vez me siento más cómoda y voy teniendo más claras las cosas. Pero no me siento limitada en ese sentido, siento que todavía me quedan muchas cosas por probar y por aprender.

¿Qué hace falta ser productora? En los 90 y principios de los 2000 la figura del productor era una persona como mayor, que sabía mucho de música… pero ahora gente superjoven es productora, como Grimes o Finneas O’Connell, el hermano de Billie Eilish.

Yo todavía no produzco mi propia música, pero sí estoy acostumbrada al proceso de producción, conozco los trucos que usa un productor, por ejemplo en cuanto a efectos de voz. Pero hay que tener un mínimo de conocimiento de cómo funcionan los programas, los plug-ins…. y sobre todo saber elegir, tener claro los recursos que quieres utilizar para que la música suene como quieres que suene. Por otro lado creo la producción es una área ambigua y con los mismos elementos puedes hacer cosas diferentes. Para mí aún es un mundo inexplorado.

En cuanto a lo que dices de los productores jóvenes, ahora tenemos muchos recursos para aprender y producir por nuestra cuenta, hay muchos tutoriales en Youtube. Cuando trabajas con productores vas cogiendo cosas de cada uso y eso te da un conocimiento de cosas que después puedes utilizar tú. A mí se me da bien transmitir las cosas a un productor para llegar al punto que yo quiero, pero aún me siento que soy muy “new”, voy súper poco a poco.

Has mencionado el tratamiento de la voz, que es una de las cosas que dan coherencia al EP. Hay una voz como distorsionada, grave…

Los formantes. Tiene tres rueditas, una para llevarlo a muy grave, otra que cambia el pitch y la hace sonar una octava para arriba. Y dependiendo de la intención que quieras poner a cada parte de la canción, utilizas los graves o los agudos.

¿El tema de la voz lo has visto como leit-motiv del EP? Porque para ti era importante que hubiera un hilo conductor…

A mí me preocupa buscar la coherencia en un disco. Hay que buscar algo que conecte todas las canciones, es algo que aprendí en el proceso del primer EP. Lo que yo siento es que el tratamiento de la voz es superimportante para marcar la personalidad de las canciones a pesar de que después las bases y el tratamiento de la música puedan ser diferentes.



‘A otro lado’ no sé si va sobre la fama. En algunas frases parece que hablas de tus fans.

No estoy hablando de los fans en concreto, pero hay mucha gente que te avasalla con mensajes, preguntas… La canción habla más sobre una sensación completamente humana que todos tenemos en realidad, de agobio cuando la gente quiere saber todo el rato en qué estás pensando, quieren tomar tus propias decisiones y pierden la perspectiva, olvidan que cada persona tiene sus inseguridades, sus más y sus menos… La idealización que sucede con estas cosas es algo que me peta la cabeza porque yo soy una persona muy sensible y analizo mucho las cosas, y pasar por el proceso de estar en Operación Triunfo y todo lo que viene después no es fácil.

Yo estoy contentísima con mis fans y me encanta cuando me mandan mensajes de apoyo, me paran por la calle y me dicen que les ha encantado tal canción… pero luego está esa otra parte que recibes un comentario y, dependiendo del momento en que te pille, te puede sentar mejor o peor y si tienes esas inseguridades las puede hacer más fuertes en un momento de tu vida. Cuando compuse esta canción estaba un poco “overwhelmed” con todo lo que estaba pasando, estaba en un momento más flojo. Es una época de tantos incentivos, de gente que te da feedback, que no te da feedback, de tanta información, y a la vez estás pasando por tantas cosas que tienes que interiorizar a nivel humano, como una persona normal… que al final necesitas un momento para parar. En este sentido, ‘A otro lado’ es un tema más triste que enfadado. Es una canción que nace de la calma pero también de la soledad, cuando después de todo, te encuentras contigo misma y te das cuenta de que tienes muchísimos huecos que no sabías que estaban ahí porque no has tenido tiempo de asimilar…

Parece que estás en un momento de agobio con la fama, pero a la vez no quieres que se malinterprete la canción. Al final hay muchos cantantes que se quejan de que los fans les agarran por la calle, les tocan…

Eso es una parte muy concreta de los fans. Al final estoy aquí gracias a ellos y es superimportante ser humilde y reconocer que esta es la gente que te va a dar de comer y que te permite dedicarte a lo que te gusta. Pero es verdad que hay una parte del fandom muy tóxica que ya no es problema mío, porque es toda esta idea del ídolo que hace a la gente comportarse de maneras que no tienen sentido, faltar el respeto y faltar a cosas que son pilares de la humanidad. Hay momentos de desesperarte…

El vídeo no va de esto. ¿Qué nos puedes contar sobre él?

‘A otro lado’ es una canción de amor en realidad. Habla de haber pasado una relación superbonita que ya terminó y echar de menos cómo te sentías con esa persona cuando estabais bien. A veces me gustaría volver al pasado y volver a sentir la tranquilidad que sentía cuando estaba con esa persona. Va de echar de menos, de volver a empezar… Es un poco tópico pero al final los tópicos lo son por algo.



La primera vez que nos vimos me hablaste de una canción que hablaba sobre tu yo de pequeña, pero este EP va más sobre el amor en general, ¿no?

Sí, es un trabajo que habla sobre el amor vivido desde perspectivas diferentes. Al final yo escribo sobre las cosas que vivo, pienso y siento… De hecho el EP iba a llamarse ‘Amores’ en principio, pero las letras son lo suficientemente ambiguas como para tocar otros temas, por eso al final no le puse ese título.

‘Dile’ es divertida, parece que habla de la muerte con humor.

‘Dile’ es una canción que necesitaba componer. La escribí cogiendo diferentes cosas que había sentido, para analizarlas desde fuera. Habla de estar en una relación y querer a una persona con la que hay falta de comunicación y sinceridad, y por intentar salvar algo ocultas cosas, que es precisamente lo que no tienes que hacer si estás en una relación. Básicamente habla sobre no complicar las cosas porque muchas veces son más fáciles de solucionar de lo que parece.

‘Olvídate de mí’ ha funcionado guay, no tanto como ‘nana triste’ pero guay. ¿Por qué has decidido trabajar con productores diferentes en lugar de hacer todo el EP con Carlos René y Luichy Boy? (NdE: se me ha metido en la cabeza que Sen Senra ha coescrito esa canción, pero me corrige)

Con René tengo una conexión muy guay, con él he hecho ‘Dile’, ‘Ya te vas y ‘Olvídate de mí’. Pero ‘Ya te vas’ siento que la he producido yo en un 90% por lo involucrada que he estado con ella, y es gracias a René. Es la canción más especial del EP. Pero a la vez quería probar cosas con otros productores, quería seguir probando y alimentarme de otras energías.



¿A qué te referías cuando has dicho que no querías cometer los mismos errores del primer EP?

A ‘tarántula’, te lo digo claramente. Cuando Odd Liquor me trajo la base yo tenía muy claro que me molaba muchísimo, pero que teníamos que cambiar cosas porque sonaba demasiado a ‘bad guy’. Es algo que tuve en cuenta desde el primer segundo. Por otro lado, Billie es una artista que lo ha petado increíble este año, pero hay mucha gente que no escucha música de fuera, o que tiene menos referencias, y no ve que la producción de Billie también coge muchísimos elementos de otros artistas. Entiendo que a la gente ‘tarántula’ le recordase a ‘bad guy’ y que me tachase… pero eso me tocó bastante porque no considero que intentara copiarla para nada. En ese momento no sabía si estaba preparada para todo el “hate” que me estaba llegando por esta canción. Y me preguntaba: “¿por qué nadie me ha dicho que no haga esto?” (ríe).

Escuchando el nuevo EP tampoco parece que hayas evitado usar ciertas sonoridades que puedan recordar a Billie, aunque también son sonidos que ya habían usado James Blake, BANKS…

…y FKA twigs, Björk… Son elementos que vienen de mucha otra gente. No he evitado usar esas sonoridades porque también las quiero utilizar yo, y están ahí para eso. En este EP se ve que sigo utilizando estos elementos porque definen la personalidad de mi música. Son elementos que quiero llevarme a mi terreno. Al final es un primer EP y me queda muchísima música por hacer.

Has dicho que has descubierto nueva música. ¿A qué te refieres?

Cuando salí de OT empecé a nutrirme de música que antes no conocía. Empecé a escuchar BROCKHAMPTON, Kevin Abstract, James Blake, FKA twigs… y mucho a Bad Bunny, a grupos españoles, música funky, Daft Punk, The 1975. Más bandas…

En ‘A otro lado’ hay un timidísimo ritmo de reggaetón. Se nota que escuchas a Bad Bunny.

Ha sacado un disco increíble de 20 temas. ¡Son muchos temas! Bad Bunny es un rey.

Pero no te ves en un temazo de reggaetón…

Tenía ganas de experimentar con eso, porque ‘A otro lado’ la compuse al día siguiente que salió ‘Empezar de 0’ de Yung Beef y La Zowi, que me rompió el corazón y me inspiró muchísimo. Me encanta Yung Beef, esa insolencia, esa cosa sin filtro… Es vandalismo puro, me flipa y me ha inspirado mazo. Compuse la canción con el piano y pensé que tenía que usar ese tipo de ritmo en ese punto de la canción. Pero ese ritmo no define la trayectoria que quiero seguir en mi carrera.

¿Cuál es la trayectoria que quieres seguir?

Estoy escuchando mucho el disco de Harry Styles, el de The 1975… Me gustaría hacer un proyecto más orgánico, más de banda. Estoy preparando la gira del EP y desde el primer momento he tenido claro que no quiero llevarla a un formato urbano, de cantar sobre pistas tiradas y ya está, y yo delante de “frontwoman”, que es algo que me “acojona” bastante (ríe). Me apetece que la gente vea música en directo, a una banda tocando, y yo me voy a colgar la guitarra en varias canciones. Me gustaría que el siguiente proyecto sea un disco completo hecho con un mismo grupo de músicos, cocinado a fuego lento.

¿Repetirías con los mismos productores con los que has trabajado ahora?

Tenemos en mente que Pional haga todo el disco, porque ha producido para The xx, Solange… Me llevo superbién con él y voy mazo de veces a su estudio, nos ponemos música… Él me encanta porque es increíblemente talentoso, y porque tiene mucha calidad y es muy internacional, pero a la vez es un tío absolutamente humilde y que se nota que le apasiona lo que hace. También le encanta lo que yo hago y confía mucho en mí. Me encantaría que estuviese en el siguiente proyecto, pero de momento no hay nada cerrado.

Cuéntanos cómo llegas a BRONQUIO, InnerCut, mori…

A BRONQUIO me lo presentó Marcos, mi A&R. Escuché lo que hacía y vi que tenía un tema con Carlangas de Novedades Carminha, que es un grupo que me apasiona, y me encantó, me pareció loquísimo lo que hace. Estoy muy contenta con el resultado de ‘Algo duele más’. Es una producción muy loca que tiene elementos muy diferentes en cada parte, que luego no se repiten en la canción. Tiene sonidos superextraños, las voces están tratadas de diferentes maneras en toda la canción, es muy abstracta… Además él es majísimo y un amor de persona.

En cuanto a mori, le descubrí por el aleatorio de Spotify. ¡Bendito aleatorio de Spotify! Hasta ese momento no había escuchado a nadie que cantara en español este dream-pop tan sencillo pero con tantos matices. Hablamos por el “insta” para trabajar y hasta ahora. Él es uno de esos jóvenes productores que trabajan desde su casa con el conocimiento que tiene de los vídeos que ha visto. Trabajar con él ha sido un proceso casero durante el que no ha habido necesidad de ir a ningún estudio tocho o tener un equipo grande.

Y con INNERCUT coincidimos en un campo de composición en Barcelona. Son lugares que me agobian de cara a hacer un repertorio para mí misma, porque tienes un límite de tiempo y porque tienes que juntarte con tres grupos de productores diferentes y yo necesito tranquilidad para componer. Pero con InnerCut estuve unas pocas horas y hablamos de dos cosas y fluyó todo rapidísimo. Con él hice ‘boys’.

¿Qué te planteas con la gira? El EP da sensación de recinto pequeño y tu voz también.

El EP está producido para que sea agradable de escuchar con cascos, para vivir cada viaje que es la canción, es muy delicado, pero yo en directo como espectadora pido otra cosa, pido ver música en directo. Yo he visto a artistas que me encantaban en directo y el concierto me ha dejado fría porque la música sonaba exactamente igual que en el disco. Yo quiero que la gente que vaya a ver el directo vea algo diferente a lo que ha escuchado en su casa. Voy acompañada de una banda, somos cuatro chicas, yo voy a llevar una guitarra…

¿Quiénes son ellas? ¿Son de grupos underground? ¿Amigas tuyas?

María, la batería, es de un grupo que se llama Un Poco Trashy, y también ha tocado con Chill Chicos. Luego Paula, la bajista, toca con el nombre de Fatal Tiger. Es increíble, una tía supercrítica y objetiva. Sara está en Amor Líquido, y Maya, la teclista, es amiga mía de Pamplona, estudia jazz, canto y piano en el conservatorio. No es profesional pero me parece importante llevar a amigos de gira porque es mucho tiempo juntas, son muchas horas… Estoy muy contenta con la banda porque cuando sales de Operación Triunfo, que es mainstream, no sabes si el underground te va a aceptar, pero ellas están súper involucradas.

Has buscado que el grupo sea todo de chicas.

En el mainstream faltan muchas músicas mujeres, falta visibilización.

Puede decirse que has cuidado más que tu grupo esté compuesto por chicas, más que buscar un hit para la radio.

Igual dentro de 2 años sí busco un hit para la radio, pero de momento solo pienso en hacer la música que me guste.