«10 fotos»: Lana se rompe un brazo, James Rhodes recibe la nacionalidad española, Crepus reivindica el pesebre…

Compartimos una nueva edición de nuestra sección «10 Fotos Que» con algunas de las fotos que más nos han divertido o sorprendido en redes sociales.

Lana Del Rey se rompe un brazo

La autora de ‘Let Me Love You Like a Woman‘ pasará las fiestas con un brazo enyesado después de caerse mientras patinaba en el desierto. En un post de Instagram, la cantante explica que de joven solía patinar muy bien, pero que ha perdido la práctica: lo ha tenido que descubrir mientras grababa el segundo videoclip del álbum que publica el año que viene.

James Rhodes recibe la nacionalidad española

Ha sido una de las noticias de la semana: el pianista británico James Rhodes, residente en España desde hace años, ha recibido la nacionalidad española «por sus méritos artísticos y su compromiso frente al maltrato y la violencia contra los niños», en palabras de Pablo Iglesias. Un reconocimiento simbólico que ha levantado algunas ampollas.

Jordi Cruz y Susi Caramelo, juntos por Nochevieja

He aquí una pareja de Nochevieja no tan común: el presentador Jordi Cruz, de actualidad por su programa de gaming y su podcast con Samantha Hudson, y la humorista Susi Caramelo, presentarán el programa de fin de año que emitirá #0 de Movistar+. Hay canción de navideña que recuerda el «año de mierda» que ha sido 2020 escrito para la ocasión, pero mejor hacerle caso omiso.

La navidad de Dua Lipa

La autora del disco del año ha pasado la Navidad con una familia de lo más estelar: la británica sale con Anwar Hadid, hermano de Bella y Gigi Hadid, quienes a su vez salen con famosos: la primera está con Duke Nicholson, el hijo de Jack Nicholson que aparece en esa portada de Lana Del Rey (antes salía con The Weeknd), y la segunda es madre del hijo de Zayn Malik. Es decir, Dua Lipa es tía del hijo de Zayn Malik. Aquí hay tomate.

Coque Malla defiende la música en directo

El concierto de Raphael ante aproximadamente 5.000 personas en el WiZink Center de Madrid ha sido muy criticado. Sin embargo, también hay artistas que han aportado otro punto de vista. Coque Malla ha condenado la «desinformación» y ha escrito: «qué gustazo decía, ver esta imagen en la que la gente, CUMPLIENDO RIGUROSAMENTE TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD, se reúne simplemente para ver a un tipo cantar. No sabéis el rayo de luz que significa para la gente de esta profesión agonizante que se lleve a cabo algo así».

Lucy Dacus repasa lecturas

La autora de ‘Historian‘ es consciente de que leer artículos o deslizar el dedo a través de Facebook durante dos horas desde el teléfono móvil no cuenta exactamente como «leer»: ella le da de verdad al papel. En la imagen, la cantautora estadounidense posa su cabeza sobre la pila de libros que ha leído este año.

Shakira patina al ritmo de Kaiser Chiefs

Al contrario que Lana Del Rey, Shakira sí sabe patinar, lo ha demostrado recientemente en su nuevo videoclip con Black Eyed Peas y ahora con un vídeo de Instagram en el que aparece quemando la tabla de skate ya no al ritmo de Fleetwood Mac, sino al de ‘Everyday I Love You Less and Less’ de Kaiser Chiefs. Otro «crossover» que no esperábamos.

El pesebre favorito de Joe Crepúsculo

En este caso, la noticia sería que Joe Crepúsculo ha sacado un villancico tecno -de propósito solidario- con Ainhoa Arteta, pero nosotros nos quedamos con su reivindicación de la exposición de pesebres que puede verse en su pueblo, Sant Joan Despí. Crepus escribe: «Me encantan los pesebres porque son como caleidoscopios en los que puedes mirar caminos, perspectivas y se juega con la luz y el tamaño de una manera preciosista y misteriosa. Para mí es el mejor espectáculo 3D».

El verdadero «Niño» de Elche

No hay nada como una vuelta al pasado para recordar que esos artistas a los que tanto admiramos por sus comportamientos valientes y provocadores, también fueron niños a los que en algún momento se les pudo adivinar cierta inocencia. «La vestimenta que más me he puesto después de la de cantaor de flamenco es la de pastor» es una frase que solo podía salir de la boca -o teclado- de Francisco Contreras.

La sesión navideña de Miley Cyrus

La autora de ‘Plastic Hearts‘ ha encontrado la manera de relacionar el lanzamiento de su nuevo disco con la llegada de la Navidad, realizando una sesión de fotos sexy, rockera… y festiva, todo a la vez. Muy Miley lo de invocar a «Bad Santa» y lo de llamarse «rebel without a Claus».