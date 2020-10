Lana Del Rey lanza mañana ‘Let Me Love You Like a Woman’: fragmento

Lana Del Rey estrena mañana viernes ‘Let Me Love You Like a Woman’, presumiblemente el primer single oficial de su nuevo disco, ‘Chemtrails Over the Country Club’. La expectación es máxima ya que los primeros singles (o adelantos oficiales) de Lana han solido ser históricos o, como mínimo, han solido ser bien recibidos: ‘Video Games’, ‘Ride’, ‘West Coast’, ‘High By the Beach’, ‘Love’ y ‘Mariners Apartment Complex’ vienen a la mente casi sin pensar.

‘Let Me Love You Like a Woman’ ya ha salido en Nueva Zelanda, donde ya son las 2 de la mañana, y un fragmento de la canción puede escucharse en Twitter gracias a una cuenta brasileña de fans de la artista. El fragmento descubre una balada romántica, de influencias country, similar a lo escuchado en ‘Norman Fucking Rockwell‘ y en la que vuelve a ser perceptible la mano de su productor, Jack Antonoff. La letra que puede escucharse en el fragmento incluye una posible referencia a Prince y es totalmente romántica y totalmente Lana: «deja que te ame como una mujer, deja que te lleve hacia el infinito, podemos perdernos en la lluvia dorada, y hablar de los viejos tiempos, podemos emborracharnos de champán, cariño, deja que cuente las olas».

Lana anunció ‘Chemtrails Over the Country Club’ el mismo día de lanzamiento de ‘Norman Fucking Rockwell’, si bien el álbum llevaba entonces el título de ‘White Hot Forever’. El disco, que iba a salir en septiembre, se espera ahora para una fecha por determinar de lo que queda de año… ¿o lo pasará Lana ya al que viene? Lo que se sabe es que el disco está terminado –a falta de una canción que lo haga perfecto, en palabras de la artista- y sonará al «Medio Oeste americano», y de hecho Lana ya habría rodado al menos un videoclip para uno de los singles.

Este año, la autora de ‘Blue Jeans’ ha sido noticia por motivos ajenos a su música. En junio, sus controvertidas declaraciones sobre feminismo que ella no consideraba «controvertidas en absoluto», le valían acusaciones de racismo por doquier; y hace unas semanas, la artista era vista en un evento literario portando una redecilla en la cara en lugar de la típica mascarilla recomendada por los expertos sanitarios.