Lana Del Rey la lía al acudir a un evento con redecilla en lugar de mascarilla

Lana Del Rey ha vuelto a ser objeto de críticas después de acudir a un evento literario con redecilla en la cara en lugar de la mascarilla recomendada. La cantante ofrecía una lectura de su poemario ‘Violet Bent Backwards Over the Grass‘ en una tienda de Los Ángeles y también una firma de libros para sus seguidores.

En redes, Lana ha sido criticada por su «irresponsabilidad» al decidir llevar una prenda que no previene la propagación del coronavirus tanto como una mascarilla, a cuyo uso insta la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, la hermana de Lana, Chuck Grant, ha defendido a la artista informando que esta se hizo el test del coronavirus antes de acudir al evento y que este dio negativo. Según The Guardian, Chuck también ha dicho que, en el evento, Lana se mantuvo en todo momento alejada de sus fans, si bien existen imágenes de la artista posando junto a sus seguidores a centímetros de distancia o directamente tocándolos.

Lana no ha respondido a las críticas a tiempo de redacción de esta noticia, pero las redes ya se han inventado los memes de rigor para reírse de esta polémica. Atención al que dice: «Lana lleva una redecilla en tiempos de covid porque, según ella, todos nacimos para morir«.

En el mismo evento, Lana ha asegurado que planea publicar su nuevo álbum, ‘Chemtrails Over the Country Club’, el próximo mes de diciembre o ya en enero. Sobre este disco, Lana hablaba recientemente con Interview, revista para la que protagonizaba una sesión de fotos en a que ya llevaba una redecilla.

Lana Del Rey meets with fans at surprise book signing event for her collection of poetry, #VBBOTG, in LA. 📚 pic.twitter.com/t2H7hYAvhz — Pop Crave (@PopCrave) October 3, 2020

Lana Del Rey wearing a net mask during the Covid-19 pandemic because according to her: We were born to die. pic.twitter.com/zKczPVA1v2 — LDR FANPAGE (@lanasmysoulmate) October 3, 2020

covid running right through the holes of lana’s mask pic.twitter.com/JD8gThCrsp — james ᵇˡᵐ (@redputationaotd) October 2, 2020

im loving lana del rey's mask pic.twitter.com/5QKqfOw0Us — habibi ➰ (@popst4n) October 3, 2020