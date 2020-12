María Cecilia Simone Kelly es el nombre de esta rapera de Maryland, hoy de 23 años, que lleva un par de temporadas haciéndose un nombre entre colaboraciones y pelotazos. Su gran himno, ‘Smack a Bitch’, fue lanzado en 2018; protagonizó uno de los cameos del vídeo de ‘Hot Girl Summer’ de Megan Thee Stallion; y recientemente la hemos visto en el segundo disco de Kali Uchis, pues es la estrella invitada de uno de los sencillos principales, ‘¡aquí yo mando!‘. Y esto no es baladí, pues esta colaboración en Spanglish es una de las grabaciones más escuchadas de ambas.

De madre portorriqueña y padre afroamericano, Rico Nasty no tiene en lo latino su rasgo distintivo, sino en su querencia por los sonidos agresivos próximos al rock y a lo industrial, algo que ya se podía escuchar en ‘Smack a Bitch’, una colaboración con Kenny Beats; ahora resurge en temas como ‘Girl Scouts’ o ‘Let It Out’; y en general en su tono tirando a lo chillón, en grabaciones como ‘STFU’ y ‘OHFR?’. La primera no es otra cosa que un acrónimo de «CIERRA LA PUTA BOCA» y la segunda de «¿EN SERIO?»: ¿hace falta explicar algo más?

Si no conocías a Rico Nasty, ‘Nightmare Vacation’ es un buen disco de debut. Se cierra con ‘Smack a Bitch’ y un remix con artistas femeninas revelación (Rubi Rose, Sukihana, ppcocaine) que sí añade líneas sobre la bisexualidad, por quién tiene para repartir «a chicos y chicas». Incluye un single más pop conocido hace unos meses como fue ‘Own It’, acompañado de de temas tan melódicos como ‘Don’t Like Me’ junto a Don Toliver y Gucci Mane o ‘Back & Forth’ junto a Aminé. Y tampoco renuncia a esa bomba de sonido PC Music llamada ‘IPHONE’, publicada este verano de mano de Dylan Brady del dúo 100 gecs.

Si por el contrario ya te habías familiarizado con la artista, sí es posible que cierta sensación de decepción te invada cuando compruebes que la puesta de largo de Rico Nasty se completa con deudas de Missy Elliott (‘Candy’) y temas que en 2020 continúan sonando a ‘Fancy’ (‘No Debate’).

El álbum fluye raudo y veloz aunque solo sea porque el sonido de hip hop clásico de ‘Check Me Out’ solo se extiende durante 1 minuto y 40 segundos o porque nadie va a saltarse el guiño melódico que prueba su devoción por Bob Marley (‘Loser’ con Trippie Redd). Sin embargo, pueden ser comprensibles las razones por las que este disco se ha quedado a las puertas de entrar al Billboard 200, cuando tenía más madera de hit que de otra cosa. ¿De verdad Rico Nasty está en este mundo para la lista de «heatseekers»?

Calificación: 7/10

Lo mejor: ‘Smack a Bitch’, ‘Own It’, ‘IPHONE’, ‘Don’t Like Me’

Te gustará si te gusta: Missy Elliott, Megan Thee Stallion, Die Antwoord

Youtube: ‘IPHONE’