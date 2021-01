‘Last Christmas’ de Wham! logra ser top 1 en Reino Unido tras 36 años de lucha

‘Last Christmas’ es el actual número 1 en Reino Unido, a pesar de que en las islas ya no es Navidad. La lista que recoge lo más escuchado y comprado entre los días 25 y 31 de diciembre ha premiado finalmente el clásico villancico de Wham! cuando se cumplían justo 4 años de la muerte de su único autor y productor, George Michael.

El tema de Wham! nunca había sido número 1 en Reino Unido: le ha llevado 36 años. De esta manera, la canción rompe el récord de canciones que más han tardado en llegar al top 1, hasta ahora ostentado por el clásico de Tony Christie, el arrollador ‘(Is This The Way To) Amarillo’. ‘Last Christmas’ ha vendido más de 2 millones de copias solo dentro de las islas británicas, pero en su momento no pudo pasar del top 2 contenida por el single de Band Aid en 1984 y en sucesivas navidades muchas otras canciones, a destacar últimamente ‘All I Want for Christmas Is You’ de Mariah Carey, que ha (había) eclipsado su influencia en la cultura popular un poquito.

En los últimos días, ‘Last Christmas’ ha podido imponerse tanto a esta como al single benéfico de carácter humorístico que había sido número 1 los días anteriores, ‘Don’t Stop Me Eating’ de Ladbaby, gracias a las ventas, a las descargas pagadas. La diferencia entre las 1.555 descargas de ‘Last Christmas’ y 761 descargas de ‘All I Want for Christmas Is You’ ha sido fundamental, pues los puntos finales de cada una han sido 40.149 y 39.435, es decir, unas 700 copias de diferencia. Wham! ha quedado en este caso en el número 1, y Mimi en el número 2.

En todo caso, una victoria para un enorme clásico atemporal, en el corazón y la imaginería de todos, y que fue grabado completamente en solitario por George Michael en Londres, cuando corría el verano de 1984. Entre las personas que se han atrevido a versionarla, son tan variadas como Taylor Swift, Ariana Grande, Electric 6, Carly Rae Jepsen y Whighfield.