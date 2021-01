Un odioso The Weeknd sigue dando espectáculo en ‘Save Your Tears’

‘Save Your Tears’, una de las canciones que más nos gustaron desde el principio del excelente último álbum de The Weeknd, ‘After Hours‘, uno de los mejores discos de 2020, al fin presenta su videoclip. La melodía que más nos recordaba a la canción italiana de todo el largo, incluso por encima de ‘In Your Eyes’, adquiere ahora un matiz más tétrico debido al videoclip dirigido por Cliqua.

En sintonía con los vídeos anteriores, Abel Tesfaye continúa dando vida a ese personaje decadente, recién salido de Las Vegas, magullado pero odioso. Probablemente una caricatura de sí mismo y de su propia obsesión por la fama, el personaje comienza a mostrar arrepentimiento y pedir perdón en algunas letras del disco. Es como si el artista fuera siendo consciente de sus errores.

En cuanto a la historia vista en los videoclips correlativos, tras haber sido decapitado y haber aparecido en ceremonias de premios magullado y con vendajes, ahora es el turno de que muestre su nueva cara, que es esta tan desagradable que veis aquí. Cual Joker, Tesfaye está dispuesto a ofrecer un espectáculo terrible para su público y en este caso una pistola es el centro de atención en una segunda mitad con desenlace sorpresa. Al final, lo más importante es el show…