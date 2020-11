Las claves visuales de los vídeos de C Tangana, Ariana Grande, Hot Chip y The Weeknd

Los guiños de C. Tangana a Rosalía, la España cañí y la “nueva normalidad”; el paso por la Casa Blanca de Ariana Grande, la fiesta de pijamas de Hot Chip y Jarvis Cocker, y el ¿último? capítulo de la saga de terror iniciada por The Weeknd. Desconfinamos las imágenes de los videoclips más destacados de las últimas semanas y dejamos al descubierto sus referentes estéticos y narrativos.

Tú me dejaste de querer (C. Tangana)

El nuevo videoclip de C. Tangana dialoga con el ‘Con altura’ de Rosalía igual que la letra de la canción de “El Madrileño” parece hablar con la cantante catalana. Los guiños saltan a la vista: las azafatas, la secuencia en el avión, el costumbrismo, el flamenquito y esa chica “de barrio” dando palmas en un banco que parece una Rosalía adolescente antes de “dejar de querer(me)”. Sin embargo, ‘Tú me dejaste de querer’ admite más interpretaciones. Los planos de calles desiertas de Madrid, las terrazas de los edificios, las mascarillas o esa fiesta doméstica donde cantan La Húngara y Niño de Elche nos hablan sobre nuestro presente lleno de limitaciones, y del anhelo por la antigua libertad de movimientos representada por los numerosos planos de aviones surcando el cielo madrileño. Si tiramos aun más del hilo interpretativo, podríamos ver esos aviones, sobre todo los dos que se cruzan, como una metáfora del fin de una relación. ¿La de Rosalía y Tangana? Pero no solo se cruzan los aviones, también los símbolos. La chica del banco lleva una camiseta con la tricolor republicana pero al revés, y al final del vídeo arde la rojigualda de la plaza de Colón. ¿Una llamada a voltear y quemar los símbolos patrios para dotarlos de un nuevo significado?



positions (Ariana Grande)

Seguramente Dave Meyers ha querido hacer un videoclip humorístico -o por lo menos irónico- aprovechando las elecciones estadounidenses. Ya ha hecho comedia otras veces, con Katy Perry, Pink, Missy Elliott… Pero esta vez le ha salido algo más soso y aburrido que la propia canción de Ariana Grande. ‘positions’ es un desfile de modelos, peinados y posturitas sexis de la cantante que deja poco margen para la experimentación visual o los guiños cómicos tan habituales en los trabajos de este director. Apenas si destacan las transiciones con la cámara girando 180 grados entre un escenario y otro: del despacho oval, donde Ariana toma notas como una preescolar aprendiendo caligrafía (ese movimiento elevado del brazo para ver si no te has salido del renglón), a la cocina, donde la cantante parece haber pasado muchas horas a juzgar por su destreza con la harina (lo bien que la sopla, se la sacude de las manos o la espolvorea por toda la cocina), o con el horno, metiendo la cabeza dentro como si fuera la primera vez que ve uno. ‘positions’ apuntaba a parodia presidencial en clave petarda y parishiltoniana (ese cuadro con perrete faldero), pero se queda en estilosa nadería con menos sustancia que un pizza congelada.



Straight to the Morning (Hot Chip, Jarvis Cocker)

En el imprescindible clásico infantil ‘Donde viven los monstruos’, su autor, Maurice Sendak (y Spike Jonze, en su estupenda adaptación cinematográfica), logró condensar en apenas dieciséis páginas lo que significa ser niño, la tensión entre las pulsiones dionisiacas de la infancia y la reglas apolíneas que delimitan el mundo adulto. ‘Straight to the Morning’, de la productora CANADA, consigue capturar en su narración un sentimiento parecido. A través de la escenificación de una fiesta de pijamas, celebrada entre varias amigas y sin la mirada coercitiva de los padres, Réalité (colectivo conocido por sus vídeos para Kinder Malo, Pimp Flaco, Cupido…) impregnan las imágenes del vídeo de ese espíritu de libertad infantil. El clip es un batido de caos prepúber hecho de juegos, golosinas y destrucción. Un lúdico desafío al orden adulto, simbolizado por ese jarrón que parece dominar la fiesta desde arriba y acaba hecho pedazos en el suelo.



Too Late (The Weeknd)

En ‘In Your Eyes’, el anterior videoclip de The Weeknd, el cantante canadiense perdía la cabeza a manos de la modelo Zaina Miuccia. Tras bailar con la cabeza toda la noche, esta “final girl” convertida en justiciera de la noche debió dejarla tirada por las calles de Los Angeles. ¿Y quién la encuentra? Una pareja de mujeres que parecen recién salidas de ‘Goodnight Mommy’. De hecho, puestos a imaginar, ¿no sería bonito que las dos chicas fueran en realidad los gemelos protagonistas de esa película tras haber pasado por el bisturí del (mad) doctor Robert Ledgard en ‘La piel que habito’? A partir de este encuentro, la historia de ‘Too Late’ se desarrolla como una delirante y lujuriosa fantasía necrófila, con mucho humor negro, gore refinado a lo ‘The Neon Demon’, y guiños al género de terror como la condesa Bathory o clásicos de la serie z como ‘Nekromantik’ o ‘Frankenputa’. ¿Tendrá continuación?



Demasiadas mujeres (C. Tangana)

Aunque el mundo del videoclip parece que sigue en cuarentena, C. Tangana no para quieto. Antes de pulverizar el récord diario de streamings en España con ‘Tú me dejaste de querer’, había publicado ‘Demasiadas mujeres’. El vídeo está ilustrado con esa mezcla de modernidad y costumbrismo que tan de moda se ha puesto últimamente. Algunos referentes son bastante evidentes: la España lorquiana (esas mujeres de luto que podían venir directamente de la casa de Bernarda Alba), mezclada con la almodovariana (el cementerio y el pueblo recuerdan a los de ‘Volver’), la vaciada (el paisano buscando cobertura, el cartel de “se vende”) y la cañí (ese “biva el rey” del frontón). Y luego están otros referentes un poco menos evidentes: como el pasillo con la cruz iluminada al fondo que recuerda a la iconografía religiosa-satánica-alucinógena desplegada en la muy reivindicable ‘The Lords of Salem’, o las espirales pop tan utilizadas en el diseño de los sesenta, como por ejemplo en los títulos de crédito de la cinta de culto ‘El hombre con rayos X en los ojos’.