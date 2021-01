Little Mix suben al número 1 británico con ‘Sweet Melody’

Ni quienes defendíamos que ‘Sweet Melody’ podía ser la mejor canción de toda la carrera de Little Mix (y definitivamente una de las mejores canciones de 2020) vimos esto venir, pero lo cierto es que el último single del grupo es el nuevo número 1 de las listas británicas, dejando en el puesto 2 ‘Afterglow’ de Ed Sheeran.

La canción ya había destacado como «sleeper» unas semanas antes de Navidad y demuestra su potencial definitivamente al superar a la temporada de fiestas. Lo ha logrado con la ayuda de un descuento en iTunes y también el añadido de una serie de remixes, versión acústica y versión karaoke que sus fans se han venido descargando. No obstante, su posición en streaming es sólida y el tema es ahora mismo número 12 en Spotify UK y número 6 en la lista de streaming oficial.

‘Sweet Melody’ es el 5º número 1 de Little Mix en las islas británicas, y el primero en 4 largos años. Sus otros tops 1 han sido ‘Cannonball’, ‘Wings’, ‘Black Magic’ y ‘Shout Out to My Ex’. También es el primero que llega tras la marcha de Jesy por razones de salud, aunque esta llegó a participar de este álbum, ‘Confetti’, que además sube al puesto 3 en la lista de álbumes británica en su novena semana en lista. Parece que puede sobrevivir como uno de los grandes éxitos de este año.