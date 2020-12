Jesy Nelson abandona Little Mix, ahora un trío

Little Mix, una de las bandas de pop más exitosas de Reino Unido, pasa a ser un trío después de que una de sus integrantes, Jesy Nelson, haya anunciado durante esta tarde que abandona la formación. En un comunicado, la cantante asegura que ha vivido sus «años más increíbles» en Little Mix, pero que está «preparada» para embarcarse en una nueva etapa de su vida.

La razón por la que Jesy Nelson abandona Little Mix es que la cantante buscará cuidar de su salud mental. Es la misma por la que dejaba la formación hace unos meses, si bien en aquel caso se comunicaba que lo hacía de manera temporal. Probablemente se allanaba el terreno para lo que estaba por venir. Jesy lleva años luchando contra sus demonios después de haber sido víctima del ciberacoso, como ella misma ha explicado en un documental, y en los últimos pasos promocionales de Little Mix ni siquiera había podido hacer acto de presencia: cuando el grupo presentaba la gala de los MTV Europe Music Awards el pasado mes de noviembre, lo hacía ya como trío.

En su comunicado, Jesy explica: «Recientemente, estar en Little Mix ha repercutido negativamente en mi salud mental. La presión de estar en un grupo de chichas y de satisfacer ciertas expectativas me resulta muy difícil de llevar. Necesito pasar tiempo con las personas a las que amo y haciendo las cosas que me hacen feliz». La artista agradece a sus seguidores por el apoyo recibido en 10 años de historia y también a sus compañeras de banda por «crear algunos de los recuerdos más increíbles, los cuales nunca olvidaré». En Twitter, las chicas han indicado que «apoyan totalmente» a Jesy pero que ellas aún «no están listas» para que Little Mix «termine».

Little Mix se transforman en trío en un estupendo momento comercial para ellas. Su nuevo trabajo ‘Confetti‘ ha vuelto a ser un éxito que se ha quedado a las puertas de ser número 1 en Reino Unido solo por culpa de Kylie Minogue, y el single ‘Sweet Melody’, probablemente el mejor de su carrera, ha arrasado.