‘Anyone’ de Justin Bieber: madura, elegante, emotiva… ¿o más bien sobada e insulsa?

Parte de la redacción evalúa ‘Anyone’, el nuevo single de Justin Bieber:

«Justin Bieber sigue persiguiendo con ahínco la senda de la madurez. La cosa le salió regular en ‘Changes‘, así que prueba de nuevo con ‘Anyone’, esta vez con mejor fortuna. Con un ojo puesto en el ‘folklore’ de Taylor Swift y otro en el sonido ochentas tan en boga, Bieber nos entrega un pastiche… pero en el buen sentido. ‘Anyone’ arranca a lo Bon Iver, continua por la senda del pop sofisticado, va bien cargada de épica, hay una explosión culminada por el redoble de ‘In the Air Tonight’, hace un guiño a la canción pop adulta de los setenta y su letra… Su letra no podría ser más manida y repleta de lugares comunes amorosos. ‘Anyone’ contiene todos los ingredientes para conseguir un single que podría ser anodino pero que, por extraño que parezca, funciona a la perfección. Los crescendos están donde tocan, los «You!» marcan a fuego la canción, el final culminante y emocionante… Incluso su propia desfachatez en coger y picotear por ahí sin ninguna vergüenza y mostrando las costuras es un punto a favor. Pero también es elegante y emotiva; todo hace de ‘Anyone’ un single de lo más disfrutable y que contiene mucha más chicha que los temas de ‘Changes’. No creo que Justin vuelva a pegar tanto como lo hizo con ‘Sorry’ y ‘Purpose’, pero parece que está encarrilando -ahora sí- bien su tránsito a la madurez. Y si abandonara el rollito «Héroe de la clase trabajadora», pues la jugada ya sería perfecta (y creíble)». Mireia Pería

«La nueva etapa discográfica de Justin Bieber ha empezado muy bien comercialmente, pero en lo artístico no puede resultar menos arriesgada. ¿De verdad un lavado de imagen tiene que sonar tan insulso? ¿Para esto está Scooter Braun, además de para no desaconsejar a Bieber que mendigue números 1 a través de sus redes sociales o se queje de sus nominaciones -inmerecidas- a los premios Grammy? El pop maximalista de ‘Anyone’ incorpora sonidos típicos del pop-rock de radiofórmula de los años 80, pero hasta ahí todo lo interesante que puede decirse sobre ella: en cuanto a melodía, composición e incluso interpretación es una de esas canciones que no nos cansamos de aborrecer cuando las publican OneRepublic, Maroon 5, Camila Cabello o P!nk, y a la producción le falta claramente algo de garra para convencernos de que es madura». Jordi Bardají