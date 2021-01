Yung Beef / Sonrisas

En su crítica de ‘Perreo de la muerte 2’, nuestro compañero Raúl Guillén comentaba el paréntesis que había tenido Yung Beef, especialmente atendiendo al ritmo con el que se habían sucedido el año anterior ‘ADROMICFMS 4’, ‘El Plugg‘ y ‘Traumatismo Kraneoencefálico’. Pero esa velocidad parece que se ha vuelto a retomar: en más o menos un año hemos tenido el mencionado ‘Perreo de la muerte 2’, ‘Shishi Plugg’ junto a Pablo Chill-E y Mononoke, ‘Perreo de la muerte 2.5’ y ahora estas dos mixtapes: ‘Sonrisas’ y ‘Lágrimas’, ocupándonos en esta ocasión de la primera. Todo esto sin contar colaboraciones con otros artistas (está reciente ‘Mala’, en el sensacional ‘Coupé’ de Soto Asa) y distintos singles propios como ‘Southside’, además de estar preparando para los próximos meses ‘ADROMICFMS 5’ y ‘El Plugg 2’.

Con tanto material continuamente, sería lo esperable que la calidad bajase, pero qué va: ‘Sonrisas’ es otro ejemplo del tremendo talento del granadino. Próximamente publicaremos también la crítica de ‘Lágrimas’, pero os adelantamos que, aunque en la producción hay mucha diferencia, no son las que cabría suponer por su título: hay sonrisas y lágrimas en ambas mixtapes… lo cual no es de extrañar teniendo en cuenta que ambas cosas siempre han convivido en la discografía de Yung Beef. Este doble lanzamiento es, al fin y al cabo, la materialización de una de sus señas de identidad.

Para la producción de ‘Sonrisas’ Fernando ha vuelto a contar con Paul Marmota, que aplica aquí toda su experiencia en electrónica experimental y reggaeton gélido. Y es que esa es una de las palabras clave: cuando reseñé ‘ADROMICFMS 4’ hablaba de ‘Inferno’ como una “curiosidad”, una “incursión en el reggaeton donde Yung Beef sale victorioso”. Lo de que salió victorioso está claro, pero lo de “curiosidad” cae por su propio peso: esto ya no es una pequeña incursión. No esperéis, eso sí, reggaeton al uso (lo más cercano es la divertidísima ‘Pa Lante’, con momentos grandiosos como “tú me tira en anónimo / pa que no se entere el fuckboy de tu novio / pero ya lo nuestro es obvio”). El resto sigue un barniz que bebe de varios estilos y del que se está hablando como “reggaeton psicodélico”: buena definición, que yo extendería a “reggaeton + parálisis del sueño” (para bien).

Yung Beef además sabe de quiénes acompañarse: en la producción tenemos a Paul Marmota (añadiendo en ‘Dinero’ a Brodinski, con quien ya había trabajado previamente en temas como el magnífico ‘Cold Turkey / Solté tu mano’), pero para compañeros en lo vocal ha tenido buen ojo también. Así, tenemos a El Javielito en ‘Bien y mal’, ALEX FATT en ‘Pa Lante’, El Habano en ‘King Shit’, el neoyorquino 645AR estrenándose en el castellano con ‘Dinero’, el melancólico mano a mano con Rosella en ‘Triste’ y quizás el dueto más eficaz: Kaydy Cain en ‘Pantera’. Mientras Cain dice que “rulé un blunt con tu papel de víctima” o rima “Plaza Elíptica” con “gimnasia rítmica”, Fernando se luce con esa mezcla de chulería y autoconsciencia que tan bien se le da: “cuando estoy con mi mujer pienso en mis putas / cuando estoy con mis putas pienso en mi mujer / la que es puta no se pué esconder”.

Y es que, además del estupendo trabajo en la producción, especialmente reseñable en el trallazo triste (o simplemente oscuro) ‘Demencia’ o en la inmediatez de ‘Dinero’, lo realmente grande de ‘Sonrisas’ vuelve a ser la habilidad de Fernando para mezclar en sus letras vulnerabilidad y honestidad (“estoy muerto / mami, yo creo que es eso / lágrimas en vez de besos”, “yo te traté bien y mal / pero al menos yo te traté / cuando nadie más te quería tratar”, “no tengas miedo de ser diferente / si haces lo que la gente / te ves más frágil”) con referencias cotidianas (“tú estabas solita llorando, escuchando a Rauw Alejandro”), puntos de humor (“le digo uwu y se lo meto” -su mente- en ‘Uu Uuu’, “tú sabes que el tren solo pasa una vez / chu-cu chu-cu, bebé” en la preciosa ‘Cielo’). Aunque no conozcas nada de su trabajo anterior, si eres de esas personas a las que les vuelve loco cuando Bad Bunny se pone soft en ‘Amorfoda’ o ‘Haciendo que me amas’, tienes que escuchar esta nueva colección de temas – y de ahí seguramente pases motu propio al resto de sus trabajos. ‘Sonrisas’ demuestra (otra vez) que Yung Beef sigue siendo uno de los artistas más interesantes de este país.

Calificación: 7,8/10

Lo mejor: ‘Cielo’, ‘Bien y mal’, ‘Pantera’, ‘Estoy muerto’, ‘Demencia’, ‘Uu Uuu’

Te gustará si te gusta: Kelman Duran, Lana del Rey, Bad Bunny, Yung Lean, Nicolas Jaar, Corbin, Albany, Tove Lo, Lil Peep, Kaydy Cain

Escúchalo: Spotify