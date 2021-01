No sé a quién matar traen de vuelta los sonidos de Broadcast con canciones a la altura

No sé a quién matar, aparte de uno de los mejores nombres de grupo vistos últimamente, es un dúo granadino formado por María Benavente y David Fraile que este pasado viernes ha estrenado su tercer sencillo oficial. Después de ‘No sé a quién matar’ y ‘Bacilococo’ ha llegado ‘Me has jodido’, hoy la «Canción Del Día» con todos los honores.

El dúo debutaba hace unos meses el sello Casa Maracas, el cual ha editado referencias de Soleá Morente, de su hermana Estrella, y también de Las Dianas, Çantamarta, Unidad y Armonía o Bisagra. El sello explica que No sé a quién matar posee «un discurso y una voz quebradizos, elegantes y mordaces» y que escribe melodías «sometidas a la acción de campos magnéticos y eléctricos». Su música se inspira en el trabajo de grupos como Stereolab, Broadcast, Death and Vanilla o The Beta Band, y se compone de «electricidad y electrónica» hechas con «máquinas de pop de gran calibre» y compuesta por «materia cósmica celeste, ángeles terrenales rebelados contra la ansiedad y la culpa que armonizan su temperamento con la velocidad del mundo desde un punto equidistante de la salida de emergencia y de la pista de baile».

De la misma manera que el nombre de No sé a quién matar expresa -irónicamente- un sentimiento de indecisión, la música del dúo ha transitado diversos lugares, y si la balada ‘No sé a quién matar’ ha optado por coger ideas del indie-rock alternativo de los años 90, onda Galaxie 500 o Slowdive pero cantada en español, el dúo parece estar terminando de definirse en los singles siguientes, ‘Bacilococo’ y ‘Me has jodido’, mucho más Stereolab y Broadcast en el sonido y protagonismo de sus capas electrónicas de cariz analógico.

En lo musical, ‘Me has jodido’ empieza con una instrumentación cruda de bajo y percusión programada que nos lleva a los 80 del after-punk, pero poco a poco va introduciendo las texturas electrónicas típicas de las bandas mencionadas para terminar desahogándose en un océano de flujos ácidos y psicodélicos muy propio de la banda autora de ‘Haha Sound‘. Con todo, ‘Me has jodido’ a lo que termina recordando de verdad es a ‘Third‘ de Portishead. En todo momento, la melodía de ‘Me has jodido’ se mantiene apática a pesar de que María posee un timbre de voz muy bonito, mientras la música va generando adicción con el paso de los segundos.

Y en lo lírico, la mala baba de No sé a quién matar sigue presente en la historia de ‘Me has jodido’ para materializarse todo un mensaje de amenaza: «me has jodido y te has ido, me ha dolido, no perdono», canta María antes de advertirnos: «he sacado el cuchillo, ruega por tu suerte, arde en el infierno». Con canciones como estas, encantados de seguir huyendo…