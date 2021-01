Miley Cyrus no se cansa de molar y ahora se atreve con Mazzy Star

Lo de las versiones de Miley Cyrus no ha quedado en un viral de Blondie que no deja de sumar millones de streamings, una versión de Cranberries que también ha incluido en su último disco ‘Plastic Hearts’ o ese álbum completo de versiones de Metallica que prepara. Esto no ha hecho más que empezar. Ahora, a un repertorio que ya incluía temas de Cardigans o Pink Floyd se suma nada menos que Mazzy Star.

El proyecto de Hope Sandoval es uno de los más queridos del indie medio, y en este caso Miley no ha rebuscado entre curiosidades como hizo con ‘Communication’ de los de Nina Persson, sino que se ha decantado por su gran éxito ‘Fade Into You’.

Esta vez ha sido en un programa de NPR, donde la vemos cantar el tema en una pequeña habitación sin músicos visibles salvo en algún plano aislado. En el mismo vídeo puedes ver sus interpretaciones de ‘Golden G-String’ -la canción de cierre de su último álbum- y ‘Prisoner’. Y esto último permite comprobar cómo defiende la canción sin Dua Lipa: bien.

‘Fade Into You’ abría ‘So Tonight That I Might See’, el álbum de 1993 de Mazzy Star. El tema llegó a ser top 50 en Reino Unido y Estados Unidos en 1994 pese a sus peculiares características tan alejadas de la moda grunge y el Brit Pop: ritmo 3×4, guitarra acústica, pandereta, «steel guitar» y un modo de cantar deliciosamente lánguido del que seguro que ha tomado nota Lana del Rey. Por cierto… ¿habrá descubierto Hope Sandoval quién es en los últimos 4 años?