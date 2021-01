Miley Cyrus revela los invitados de su disco de versiones de Metallica

El pasado mes de octubre se conocía la noticia de que Miley Cyrus grabaría un disco de versiones de Metallica. Lejos de desmentirse o dejarlo pasar, la cantante ha confirmado durante una entrevista con Capital FM que el álbum existe y que además cuenta con varios colaboradores de lujo. Elton John ha tocado el piano en la nueva versión de ‘Nothing Else Matters’ (Miley ya la versionó en Glastonbury en cierta ocasión), y Chad Smith de Red Hot Chili Peppers y el artista Yo-Yo Ma al chelo aparecerán en dicho álbum, aún sin fecha prevista de edición. Quizá cuando la llama de ‘Plastic Hearts‘ comience a apagarse, pero eso aún todavía no ha sucedido, pues el disco se acerca al medio millón de copias, doblando lo vendido por el anterior.

Miley Cyrus se ha hartado a hacer versiones durante esta campaña, incluyendo varias en el álbum, lo cual es una buena noticia porque sus versiones suelen ser estupendas, cuando no excelentes. Recientemente, la artista ponía los pelos de punta al mundo apropiándose de una canción tan improbable como ‘Communication’ de The Cardigans, también de clásicos como ‘Boys Don’t Cry’ de The Cure, ‘Zombie’ de Cranberries, ‘Sweet Jane’ de la Velvet y Nico o ‘Just Breathe’ de Pearl Jam, e incluso ha sorprendido marcándose una cover de ‘Gimme More’ de Britney Spears, una canción que difícilmente funciona más allá de su propio contexto. Y antes de todo esto helaba a sus seguidores con su versión de ‘Heart of Glass‘ de Blondie, que después decidía publicar en las plataformas de streaming, llegando al top 40 en Reino Unido.

Además de Metallica, temas de Pink Floyd, Def Leppard, Led Zeppelin, Nine Inch Nails, Nirvana, Joan Jett o Billy Idol pasaron por su repertorio, entre muchísimos otros no necesariamente de rock clásico. Precisamente Joan Jett ha inspirado este último disco de la cantante, desde los tiempos de ‘Mother’s Daughter’, definitivamente en su etapa rockera… sin olvidar lo bien que casaban juntas ‘Slide Away’ y ‘Bittersweet Symphony’.