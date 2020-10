Miley Cyrus versiona ‘Gimme More’… y asegura haber descartado un disco de 14 canciones

Miley Cyrus será una de las protagonistas de este viernes al estrenar una segunda edición de sus famosas ‘Backyard Sessions’, aquellas en las que, allá por 2012, enamoró a medio mundo con sus versiones de ‘Jolene’ o ‘Lilac Wine’.

El segundo concierto de ‘Backyard Sessions’ promete un aspecto más extravagante y glamuroso que el primero, mucho más bucólico y «folky», y MTV ya ha empezado a emitir en rotación una de las actuaciones del concierto, como muestra un usuario de Twitter en un vídeo. Y lo que puede verse en dicho vídeo es a Miley cantando una versión de ‘Gimme More’ de Britney Spears, llevando el primer single de ‘Blackout’ del electropop a un sonido más country y rockero, es decir, a un lugar más propio de la era que ha iniciado Miley con la exitosa ‘Midnight Sky’. Como dato, Britney apareció en una de las pistas de ‘Bangerz‘, la hip-hopera y ochentera ‘SMS (Bangerz)’.

Mientras ‘Midnight Sky’ sigue triunfando (actualmente es la 19ª canción más escuchada en el mundo, según Mediatraffic), el nuevo trabajo discográfico de Miley continúa sin fecha de lanzamiento. En una entrevista reciente, Miley ha desvelado que el año pasado llegó a completar un álbum de 14 canciones, pero que decidió «empezarlo de cero», algo que «nunca había hecho». En otra, ha asegurado que sus nuevas «Backyard Sessions» -debido a la presencia de versiones en el repertorio- reflejan el sonido variado del álbum, el cual «cuenta una historia» y presentan influencias que van «de Dolly Parton a Stevie Wonder pasando por Joan Jett o Chris Cornell». ¿Estará ‘Bad Karma’ finalmente en el tracklist? De momento, la autora de ‘Malibu’ ha confirmado haber grabado un videoclip para su single con Dua Lipa. Puedes comentar todas las noticias de Miley en nuestro foro de la artista.

Miley said that she made a record that had 14 songs on the past year and that she went back to 0 again, which means the album has a whole new sound and songs! pic.twitter.com/kjugGTPesW

