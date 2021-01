Canción del Día: Bicep pierden el top 1 británico en el último minuto, pero no nos importa

Bicep han sido número 1 en Reino Unido en la lista provisional durante toda esta semana, en las midweeks. El pasado lunes, cuando se conocieron las ventas del fin de semana, la diferencia respecto al número 2 era de 103 copias: ‘Isles‘ había vendido 8.546 unidades y ‘POST HUMAN: SURVIVAL HORROR’ de Bring Me the Horizon, 8.443. Cada día que avanzaba la semana, Bicep ampliaban su ventaja respecto a Bring Me the Horizon, llegando a superarles por 1.000 copias el jueves: ‘Isles’ se estaba vendiendo mejor y estaba teniendo más streamings. Y de repente, ¡zasca! Bicep son número 2 en la lista final, y Bring Me the Horizon, número 1. WTF?

Según los usuarios de BuzzJack, fuente de todos estos datos, lo que ha debido de suceder es que Bring Me the Horizon han incorporado en el último minuto unas ventas de cassette procedentes de su web. Y aunque nos alegramos de que la industria se reinvente y esperemos que Promusicae tome nota pronto, hay que reírse de la ocurrencia de un comentarista de dicho foro: «¡son número 1 gracias a unas cintas que ni siquiera existen!», bromea en referencia a la polémica de los países que permiten computar cassettes, vinilos o CD’s que ni siquiera están fabricados. El Billboard americano ha tomado medidas contra ello recientemente.

Peor aún, ‘Apricots‘ se ha quedado a las puertas de ser top 40 en singles: en el número 42 de esta semana. En cualquier caso, da igual. Teniendo en cuenta la música de Bicep, es un milagro que este tema esté en la playlist oficial de Radio One (BBC), y ‘Isles’ seguirá siendo nuestro «Disco de la Semana».

El álbum viene presentado por 4 grandes singles como han sido ‘Atlas’, ‘Apricots’, ‘Saku’ (de excelente vídeo) y ‘Sundial’. Pero es que podría haber un 5º. ‘Fir’, una de las canciones con menos streamings del álbum, puede competir con ‘Cazenova’ por tal mérito por derecho propio. Nuestra «Canción del Día» de hoy nos remite a los Fuck Buttons que, pese a sonar apocalípticos, fueron capaces de llevar su música a la ceremonia de apertura de las Olimpiadas de Londres de 2012.

Tan desasosegante que al final hasta reconforta cual «torch song», ‘Fir’ es una de las grabaciones controladamente intensas de Bicep, que recogen los frutos de su maravillosa cultura musical. En su playlist de 67 horas de música favorita (que actualizan constantemente), entre decenas de nombres de los que jamás escuchaste hablar, y en la que por cierto no están Orbital, son recurrentes los nombres de Aphex Twin, Burial, Thom Yorke y Jóhann Jóhansson. Ha llovido mucho desde que los primeros discos que compraron fueron los de Robert Miles y Fatboy Slim en los años 90, pero ‘Fir’ recuerda que no tienen ningún miedo a la accesibilidad.



