Rosalía logra su 4ª entrada en singles en Estados Unidos y… ¿actúa en la Super Bowl?

Como preveíamos desde hace unos días, cuando decíamos que había logrado su primer top 40 en UK, Rosalía ha conseguido en las últimas horas su 4ª entrada en el Billboard Hot 100 estadounidense (no la 2ª, como nos han corregido en un comentario). ‘Lo vas a olvidar’ junto a Billie Eilish entra al puesto 62, algo por encima de lo que lograba ‘TKN’ junto a Travis Scott (puesto 66).

También similar era el número 64 del remix de ‘Relación’ y su mejor marca de momento es el puesto 53 de ‘La noche de anoche’ junto a Bad Bunny. Todos estos temas han superado lo conseguido en dicha lista por ‘Con altura’ y ‘Yo x ti, tú x mí’, los cuales se quedaban «bubbling under», es decir, en la lista que recoge lo que ha estado a punto de llegar al top 100.

Por otro lado, existe un rumor persistente desde hace semanas, de que Rosalía aparecerá junto a The Weeknd en la Super Bowl de este domingo, ya que ambos han compartido recientemente un remix de ‘Blinding Lights’, el macrohit de Abel Tesfaye. Hoy varios medios reproducen que esta colaboración está confirmada, si bien la fuente no parece del todo fiable aún: medios y redes de fans de Rosalía apuntan a que Semana.com lo confirma pero es raro que desde este medio no lo apunten como una exclusiva, cuando lo sería, sino como si nada. Habrá que esperar que cuando el río suene, agua lleve, pero de momento el show no ha sido confirmado y se guarda en secreto.