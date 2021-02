Las canciones más infravaloradas de 2020

En la elaboración de las listas de las mejores canciones del año muchas quedan necesariamente fuera de la selección por falta de votos. Otras veces la culpa es del propio periodista por descubrir una canción tarde. Otras, del propio artista por publicarla tarde. Cabe decir que realmente nunca es «tarde» para escuchar o lanzar una canción que va a estar disponible desde ese momento por el resto de la eternidad, pero la realización de dichas listas siempre implica cierto grado de competencia, y cuando una canción favorita no entra en ellas por una razón u otra, o cuando tampoco es capaz de irrumpir en las listas de éxito de manera incomprensible, pasa a considerarse «infravalorada». A ninguna canción le gusta estarlo, pero sí, cada año salen bastantes buenas canciones, más de 100 (o de 102). Después de buscar el disco más sobrevalorado de 2020, ahí van cinco favoritas personales de la redacción.

‘I’m Coming’ de Tove Lo, por Pablo Tocino

«Tove Lo enseña lo que es de verdad versionar, se lleva ‘Jag kommer‘ de Veronica Maggio a su terreno y la verdad es que la acaba superando. La melodía de la original está ahí, pero ‘I’m Coming’ se convierte en una canción completamente distinta con la producción de ELVIRA y Gustav Weber, con esos sintes a lo ‘Dancing on My Own’ y, sobre todo, con la interpretación de Tove, que es lo que hace tan especial a todo lo que toca. La sueca nos cuenta -y, sobre todo, nos expresa- lo enamorada que está, y la urgencia que siente en reunirse con esa persona antes de que se le adelante alguien – y lo imposible que, por alguna razón, parece ese reencuentro. Una canción tan luminosa a priori como angustiosa en el fondo. Con tantas parejas separadas durante los confinamientos y restricciones, seguro que las relaciones que han sobrevivido -y las que no- se verán reflejadas en esa desesperación que Tove transmite de maravilla. Como de costumbre, vaya. Porque en ‘I’m Coming’ vemos, de nuevo, su capacidad para convertir la honestidad respecto a sus inseguridades en tremendos bops con los que sentirnos identificadas… una de las características que hacen que Tove Lo se encuentre entre las artistas más interesantes de nuestro tiempo».



‘Ten Grand Goldie’ de Einstürzende Neubauten, por Mireia Pería

«Cuando se publicó el último disco de Einstürzende Neubauten, ‘ALLES IN ALLEM‘, en mayo del año pasado, le di una escucha, pensé «¡Está guapo!» y… no lo oí más. Prácticamente lo olvidé… hasta que llegamos a diciembre y a la irrupción de las listas de lo mejor del año, un amigo se dolió de que los Neubauten no aparecieran en prácticamente ninguna. Y, entonces, los bailoteos de Blixa Bargeld enmascarillado en el vídeo de ‘Ten Grand Goldie’ llegaron a mi cabeza como fogonazos. Y volví a escuchar ‘ALLES IN ALLEM’. Y me topé de nuevo con ‘Ten Grand Goldie’. Y me abrumó su marcialidad, su inmediatez, sus pausas y su estribillo rotundo. Y no sólo pensé «¡Está guapo!», sino «¿Por qué puñetas no incluí ‘ALLES IN ALLEM’ en mi lista? ¿Cómo diantre un temazo como ‘Ten Grand Goldie’ me pasó desapercibido? ¿A qué se debe que no esté en mi podio junto a ‘Processed by the Boys’ de Protomartyr?». Así que he pasado todo este enero dándole al repeat y bailando espásticamente el último himno de los alemanes. Algo tarde, lo sé. Pero espero que Blixa no me lo tenga muy en cuenta».



‘Experience’ de Victoria Monét, por Sebas E. Alonso

«Unos tantos y otros tan poco». Así puede resumirse lo que pasa entre las amigas Ariana Grande y Victoria Monét. El disco de Ariana es bastante justito y se las está arreglando para triunfar de manera considerable. El de su colega en ‘MONOPOLY’ y varios créditos es una joyita inspirado en el sonido Burt Bacharach y Marvin Gaye y a nadie parece importarle un pimiento. ‘Dive’ era una pieza elegante de pop y R&B setentero que entiendo que no triunfara por el tipo de vientos demodé que contiene… ¿pero ‘Experience’? ¿Para esto sirve tener un featuring de Khalid, esa persona con 45 millones de oyentes en Spotify? ¿Qué menos que alguien lo mencione como un tema de culto como ha sucedido con Jessie Ware y Róisín Murphy? La nada…»



‘Baby’ de Four Tet, por Fernando García

«‘Sixteen Oceans‘ salió al principio del confinamiento, y en cierta medida, para mí fue una vía de escape, ya que recrea un mundo lleno de naturaleza, luz, misterio y esperanza. De todas las canciones que lo componen, Baby es sin duda mi favorita, un temazo que utiliza un sample de la versión de ‘Just In Case’ cantada por Ellie Goulding y cuyo ritmo pegadizo no ha dejado de sonar en mi cabeza desde que lo escuché por primera vez. La canción se construye a base de repeticiones pero su producción no puede estar más medida al detalle, mezclando de manera brillante melodías ambientales y evocadoras -sonidos de agua, pájaros, etc.- con un beat de lo más bailable. En mi opinión, ‘Baby’ es de las mejores canciones de Four Tet en mucho tiempo, y su ausencia en todas las listas de lo mejor del año me ha dolido un poco, pero aquí estoy para reivindicarla cuando haga falta».



‘Hit Different’ de SZA, por Jordi Bardají

«La avalancha de novedades musicales semanales impide, a veces, asimilar ciertas canciones de manera inmediata. Sacamos ‘Hit Different’ en el día de su lanzamiento preguntándonos si realmente era el single que SZA necesitaba para volver por todo lo alto. Solana ha terminado de arrasar con el single siguiente, el pastoral ‘Good Days‘, pero el primero se ha revelado como un verdadero «grower» con el paso de los meses. No solo la producción es envolvente e hipnótica, sino que la melodía del estribillo, preciosa, melancólica, toca directamente la fibra sensible. Es una «slow jam» perfecta y el artista invitado, Ty Dolla $ign, experto en mejorar singles de otras personas gracias a su timbre autotuneado, vuelve a ser un acierto. ¿Cómo puede estar infravalorado un tema con tal cantidad de reproducciones en las plataformas de streaming? Por ejemplo, no gozando de ninguna repercusión en España, como ha sido el caso».