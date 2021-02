¿Cómo te gustan los Kiwis?

Seguramente algún Kiwi te haya aparecido recientemente en alguna playlist como esta. Quizá hasta te hayan salido dos Kiwis. Superando cualquier circunstancia explicada en aquel bobo artículo llamado «Nunca me entero de nada» que dedicamos hace unos años a bandas que se llamaban casi igual que otras, en los tiempos en que descubríamos a Black Kids, Black Lips y Black Keys, y cuando aún no conocíamos a Crystal Fighters y Crystal Castles pero sí a Crystal Waters; dos bandas llamadas casi igual se han puesto de moda. Foto: Júlia Martí Cervera.

Nótese la ironía de la cursiva porque ninguna de estas bandas ha sido «trending topic», ni se ha viralizado en Youtube, ni conquistará los corazones de «Today’s Top Hits», pero es una suerte que no haya festivales de música para que, con dos copas de más, no te presentes en el escenario que no es para ver a tu nueva banda favorita. Desde Canadá, Kiwi Jr. es una de las bandas de indie de guitarras que más está dando que hablar en los últimos tiempos. Han gustado mucho en el entorno rockero de Classic Rock Magazine o en España, Hipersónica, y ya se han convertido en uno de los grupos favoritos del género en 2021. En el otro lado, Kiwis (no confundir con otra banda mexicana llamada Los Kiwis), uno de los grupos favoritos del momento en el underground barcelonés, surgido de las cenizas de Veracruz o Las Perras del Infierno. Tienen poquitos fans, pero muy fieles, como suele suceder en su sello Snap Clap Club: la primera edición de su vinilo se agotó en 36 horas.

Lo peor es que, sin parecerse particularmente, es fácil imaginar que ambos Kiwis lleguen a un público similar. Kiwi Jr, que este año han publicado su segundo disco en Sub Pop, se declaran seguidores de la Velvet Underground, Beat Happening y The Strokes. Los Kiwis de Barcelona hacen jangle pop tipo Go-Betweens, y entre sus influencias están The Bats, The Chills o Teenage Fanclub. Pero no es descabellado que a ambos les guste un poquito, por ejemplo, Jonathan Richman. Kiwis existen desde 2018, y el debut largo de Kiwi Jr llegó en 2019 (aunque es verdad que sacaron una cassette en 2016), pero aquí no parece que vaya a haber trifulca por ver qué «kiwi» llegó antes. Es más fácil imaginar que alguien programe «una noche kiwi» en la Apolo, y que ambas bandas toquen juntas, casi revueltas. ¿Madrid Popfest, cuando vuelva?





La banda barcelonesa ha tenido unas palabras para JENESAISPOP sobre esta coincidencia, matizando que se llaman «kiwis» por el pájaro: «Kiwis y Kiwi Jr nos parecemos en que compartimos cuatro letras. Pero hasta aquí: su nombre está inspirado en una fruta verde ideal para ir al baño y el nuestro en el pájaro más bonito de la tierra. Salimos ganando, porque lo suyo es acné en forma de semillitas y lo nuestro un suave pelaje. Por lo demás les tenemos un poco de envidia porque podríamos ser sus padres, o primos muy mayores… ¡Y además son buenísimos! En fin, que todo aquello que contenga guitarras y un Kiwi por ahí rondado debe ser amado”.

Tras darse a conocer con pequeños éxitos en el underground anglosajón como ‘Murder in the Cathedral’ y ‘Salary Man’, no sabemos si Kiwi Jr tendrán algún día una palabra de amor hacia los otros Kiwis, pero sí hacia su propio nombre. En el segundo álbum que han editado este año, entre trallazos como ‘Undecided Voters’, de cierta intencionalidad política, y entre algún arreglo de piano y armónica, lo referencian en ‘Guilty Party’ (“kiwi on the getaway, from the world-famous vampire”) y asimismo realizan un juego de palabras entre «kiwi» y otras palabras de sonoridad similar en ‘Only Here for a Haircut’ (“from the QEH to the QEW”).