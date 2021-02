Marta Movidas no solo recupera con mala baba el sonido de La Casa Azul más efervescente

Marta Movidas es el proyecto en solitario de la madrileña Marta España, que además de ser arpista y musicóloga, ejerce de bajista en la banda de shoegaze-pop La Claridad. Y con apenas tres singles publicados por la artista ya se puede hablar de promesa, aunque sea solo por lo carismático de sus larguísimos títulos. Después de ‘¿Por qué dices que somos amigos si ni siquiera somos amigos?’ y ‘Las fotos de tus amigas están en mi congelador’, estos días ha llegado ‘Mira lo que me has hecho hacer (a cualquier santo le rezo)’.

La música de Marta Movidas puede describirse como una mezcla de punk-pop y pop tradicional que, a su vez, absorbe otros sonidos que influyen a la compositora, del pop de cámara al j-pop. Su estética bebe de la cultura otaku tanto como del esoterismo medieval, y las maravillosas portadas de sus singles son obra de la genial ilustradora Raisa Álava. Es medievalista la cubierta de ‘¿Por qué dices que somos amigos si ni siquiera somos amigos?’, un tema que suena como Jeanette pasada al pop-rock, y psicodélica hasta lo flipante la de ‘Las fotos de tus amigas están en mi congelador’, toda una batidora de estilos que empieza con un arreglo de piano house para después asentarse en los códigos y patrones del cabaret-pop (esos pianos) y el brit-pop. Incluso sus guitarras suenan vagamente jevis. Es como si Marta Movidas viera la música como un puzzle en el que todo cabe, incluso dentro de una misma canción.

El single más reciente de Marta es hoy la «Canción Del Día». Si sus temas anteriores han estado dirigidos a chicos que no le han hecho caso o le han tratado mal, tras lo cual a la artista no le ha quedado más remedio que practicarles brujería con el propósito de enamorarlos o, por contra, castigarlos, ‘Mira lo que me has hecho hacer (a cualquier santo le rezo)’ eleva la dosis de mala baba para lanzar un dardo a un chico que se cree un «genio altruista» y un «aliado feminista», pero que en realidad se «pasa el día fumando porros» y es un «terrorista emocional». De la letra se entiende que esta persona forma parte del circuito musical («deja de escribir temas sobre chicas que según tú te trataron fatal y empieza a aceptar la realidad»), pero Marta Movidas no nombra a nadie en concreto.

Musicalmente, la burbujeante urgencia punk-pop de ‘Mira lo que me has hecho hacer (a cualquier santo le rezo)’ recuerda a La Casa Azul más «efervescente», la de los primeros discos, y por tanto invita a pensar en proyectos similares mucho más recientes en el tiempo como Cariño (que también le han dado al «sunshine pop») o, sobre todo, Axolotes Mexicanos. Ausente de Youtube por alguna razón, es el tercer adelanto del disco que Marta Movidas publica en primavera, vía Snap! Clap! Club, casa de Confetio de Odio, Adiós Amores, Evipridis and His Tragedies o Stephen Please. ‘Os castigaré’ es el título de este álbum, sin que a nadie le pueda sorprender lo más mínimo. Ganas de escucharlo.







