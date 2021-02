‘Lovers’ es el sexual pero impoluto hit de synth-pop de Roosevelt

Entre las novedades que os presentamos el pasado viernes en la playlist semanal «Ready for the Weekend», hay que destacar un nuevo adelanto del inminente tercer disco de Roosevelt, su regreso tras ‘Young Romance‘. ‘Lovers’, una canción que no en vano se publicaba a tiempo para el Día de San Valentín, es otra de esas composiciones ultra sencillas del productor, que se pegan como una lapa por mucho que se le vean las costuras por todos los lados.

‘Lovers’ podrían haberla escrito los primeros Depeche Mode o podría ser un single de cualquier tiempo de Erasure, pero como siempre no es que haya demasiada gente en 2021 tratando de captar aquel sonido con tanta precisión y gracia. Colorido como ese «no-vídeo» con el que podemos disfrutar de la canción o impoluto como esa portada del single en la que aparece un teclado resplandeciente donde nadie ha puesto una pegatina, ni una copa de vino ni un café, ‘Lovers’ cumple su cometido de llevarte a los 80 como tantísimos artistas de música pop de hoy pasan siquiera de intentar. Roosevelt te promete que te llevará a lo más alto porque «somos amantes esta noche» y de hecho lo consigue.

Precedido por singles como ‘Sign’, ‘Echoes’, ‘Feels Right’ y ‘Strangers’, el largo ‘Polydans’ se publica el próximo 26 de febrero. Con la tontería, conocemos ya la mitad del álbum, pero eso no impedirá que los fieles al género disfruten de la propuesta y de los conciertos que aguardan el próximo otoño en Razzmatazz y Ochoymedio:

5 de octubre: Razz 2, Barcelona, ES

6 de octubre: Madrid, BUT Ochoymedio Club, ES



