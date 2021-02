Amaia ve en ‘El encuentro’ el punto de partida de su próxima música

Amaia es este finde la portada de la nueva edición de S Moda a raíz de una entrevista en la que la cantante avanza de manera tímida sus próximos pasos musicales. Lo más significativo que indica es que ‘El encuentro’, su tema con Alizzz, será un punto de partida en su carrera. Se trata de una producción más avanzada que la oída en su disco ‘Pero no pasa nada’, sin que la cantante sacrifique su esencia ni su espontaneidad, que aparece desde el primer «Uy».

Dice ahora: «Quiero que ‘El encuentro’ sea un nuevo punto de partida. Necesito que se note una evolución en mi carrera, también con la nueva música con la que estoy trabajando. Ya estoy trabajando sobre ella y la gente notará un cambio». Algo que ya dijo desde el principio cuando afirmaba que probaría estilos diferentes. Nos contaba hace casi 2 años exactamente lo mismo: «No me cierro a nada. Me gustan muchos estilos de música. Cuando me gusta una canción generalmente me gusta cantarla y disfruto haciéndola. Me lo paso bien. Estoy cómoda en varios estilos. Lo que estoy haciendo ahora y como es el disco no significa que yo sea así para siempre. Tengo 20 años y quiero probar más cosas».

Eso sí, no se ve como una reina del pop: «Uy, es que a mí no me interesa nada eso de la diva pop. Ni sé cómo es una ni sé quién lo es ahora ni me preocupa serlo, yo no voy por ahí para nada». Además, no parece temer al futuro: «puede que un día dé un concierto y solo vengan cinco personas, que también esto se puede acabar».

‘El encuentro’ no ha tenido un recorrido larguísimo en la lista española de hits, donde fue top 36, pero sí ha tenido una trayectoria más regular que los singles de ‘Pero no pasa nada’, superando los 7 millones de streamings (un disco de oro) y durando en el top 100 algo más de un mes, en contra de lo que ella acostumbra, siendo una artista más de álbumes. ‘El encuentro’ ha pasado 75 días en el top 200 de Spotify España (ahora mismo es re-entrada en el puesto 187), sin haber obtenido un gran apoyo de las radios, lo que se traduce en que no ha sido un pelotazo multiplatino, pero sí mantiene su pequeño recorrido como «grower».