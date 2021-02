La «fiesta sorpresa» de Espanto es 100% kafkiana

Espanto, el dúo de pop costumbrista de Teresa y Luis, ha lanzado un nuevo single sorpresa llamado ‘Fiesta sorpresa’. Es oficialmente el primer adelanto de su próximo disco, muy esperado por los seguidores del pop en castellano pues el anterior, ‘Fruta y verdura‘, editado en 2016, fue uno de los mejores de su año (el 17º en nuestro repaso). Un trabajo maravilloso con el que el dúo se superó a lo grande en su reflexión sobre la muerte desde el humor, en su reivindicación nostálgica y a la vez irónica de la vida pretecnológica y en su exploración de unas melodías y sonidos que lo mismo recordaban a Lorena Álvarez que a Carlos Berlanga. Puedes comentar ‘Fiesta sorpresa’ en el hilo de nuestros foros dedicado al pop en castellano o en el hilo de novedades.

‘Fiesta sorpresa’ llega meses después de ‘Mapa de la ciudad de Logroño’, disponible en la página de Bandcamp de Espanto, pero donde el segundo se servía de una base electrónica rudimentaria propia del kraut para presentar una melodía en realidad 100% folclórica, ‘Fiesta sorpresa’ opta por una amable fusión de rumba y bossa nova con la que Espanto siguen investigando la cotidianeidad que suele caracterizar sus letras. En este caso, la historia de ‘Fiesta sorpresa’ nos sitúa en una celebración nada bienvenida por el protagonista. “Ahora que todos queremos un fiestón, estar con amigos y bailar, aparece por sorpresa Fiesta sorpresa, una canción preCOVID, de cuando en el ambiente planeaba la pesadilla (factible) de una celebración sorpresa, con la casa llena de gente que te homenajea pero en realidad no te conoce», explica el dúo. El tema habla a su vez del «miedo añejo a que te saquen a bailar, a que te fuercen a disfrutar, cuando tu corazón siempre estuvo con los que salen fuera a fumar y a criticar a los que están dentro».

El tema plantea un escenario totalmente kafkiano aunque no haya sido voluntario: un grupo de personas invita a Luis -interpretado vocalmente por Teresa- a una fiesta para celebrar su figura, pero él no reconoce a nadie en el lugar. Más surrealista que esto es que se desconoce por completo el motivo de dicha celebración: la letra no menciona ningún cumpleaños ni tampoco ningún ascenso, por lo que no se sabe si quien ha organizado la fiesta son amigos o compañeros de trabajo. Lo único certero es que Luis no conoce a estas personas de nada y que el único motivo de la celebración parece ser la mera existencia del músico. Más adelante es revelado que la dichosa «fiesta sorpresa» está teniendo lugar en la propia casa de Luis, lo cual confirma la pesadilla. El músico queda definitivamente atrapado entre conversaciones banales, personas que le animan a bailar por inercia y otras que, cuando no fuman en su cocina, salen de su armario, tras haber colonizado su domicilio. El contraste entre la despreocupada y alegre música de ‘Fiesta sorpresa’ y la claustrofobia de le letra da lugar a otra estupenda canción suis generis de Espanto.



