Sufjan Stevens y Luca Guadagnino otra vez juntos. Si el americano puso música a las imágenes de ‘Call Me By Your Name‘ -tres canciones, dos de ellas originales- ahora es el turno del italiano para poner imágenes a la canción ‘Tell Me You Love Me’, extraída de su último disco, ‘The Ascension’.

El videoclip se podría ver casi como un esqueje de ‘Suspiria’ (2018), una sesión de baile como medio de expresión para transmitir determinadas emociones. En este caso: el “doloroso sentimiento de amar y querer ser amado”, como ha explicado el propio director.

Guadagnino parece más interesado en reflejar las sensaciones que le ha transmitido la canción de Stevens que en crear una narrativa con ella. A la coreografía de los bailarines retorciéndose de “dolor amoroso” le acompañan, como si fueran rimas visuales, imágenes de un paisaje nevado, obras de la artista británica Celia Hempton, y una serie de puntos luminosos que destellan al ritmo de la música. La única concesión a una cierta narrativa es al final del tema, cuando el director hace coincidir el subidón de la canción con un acercamiento del plano a los bailarines y remata el vídeo con una caricia intraepidérmica de gran fuerza lírica.



