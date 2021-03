Muere Alex Casademunt en un accidente de moto

Ha muerto Alex Casademunt, conocido por su participación en la primera edición de Operación Triunfo, que siguieron unos 10 millones de personas de nuestro país, esto es, un 25% de la población española. El cantante de 39 años ha sufrido un accidente de moto en una carretera de Mataró, donde vivía, alrededor de esta medianoche, como informan medios como ABC, citando a su agencia de representación Telegenia. Tenía una hija de 2 años.

Alex Casademunt quedó 10º en aquella primera edición, siendo el cuarto expulsado, pero después repescado, al ganarse la simpatía del público, algo que siempre tuvo de su lado. Fue parte del grupo Fórmula Abierta junto a otros miembros del programa, como Geno, Javián y Mireia. Con ellos lanzaba un álbum llamado ‘Aún hay más’ en 2002, que sería certificado como disco de platino en nuestro país. El single ‘Te quiero más’ se convirtiría en su pequeño gran éxito. En 2018 y 2019 llegarían los singles ‘Sin conexión’ y ’Si tú vuelves’ animados por el revival OT.

Autor de un disco en solitario publicado por Vale Music en 2003, ‘Inquietudes’, en el que se incluía su primer sencillo ‘Jugándome la vida entera’, Casademunt también participaría en series como ‘La sopa boba’ y el musicales como ‘Peter Pan’, ‘Mamma Mia’ y ‘El otro lado de la cama’. Conocida fue su labor en televisión en programas como ‘Los Lunnis’, ‘Mira quién baila’ o más recientemente ‘La mejor canción jamás cantada’. Entre los primeros compañeros que han lamentado su muerte, está Chenoa, que ha apelado en Instagram al gran éxito de OT ‘Mi música es tu voz’: «Te quiero mucho… Siempre estarás a nuestro lado, porque mi música es tu VOZ por siempre». También se ha pronunciado David Bustamante, que este año no contaba con Alex para la reedición de ‘Dos hombres y un destino’: «No es Justo! No puedo… ¿Por qué? Que alguien me diga que es mentira! ¡Habíamos quedado, teníamos planes! Tocado y hundido… Te quiero, hermano».

Hace una hora que me acabo de levantar y estoy en shock. Mi más sentido pésame a su familia. Especialmente a su hija Bruna. Espero que desde el cielo cuides de nosotros y veas lo mucho que te he querido SIEMPRE a pesar de la distancia. Siempre estarás en mi corazón. DEP🙏❤️ — Juan Camus🏳️‍🌈 (@juancamus) March 3, 2021

Mañaco. Nadie como tú me hacia reír tanto. Me quedo con tu suavidad, tu sentido del humor y con las miles de mariposas que sentía siempre que te veía y me mirabas con esos ojazos azules.Te amo con todo mi amor. Preparado universo, allá va un ser de luz maravilloso ✨💫🌟🤍 pic.twitter.com/V64uv2AYIL — Veronica Romero-Vero (@veroboxmusic) March 3, 2021

Te presentaste al casting con tu tatuaje en el cuello, tu desparpajo, tu sonrisa pícara y nos enamoraste. Así te quiero recordar, Alex. Lleva tu alegría allí donde vayas, aquí la echaremos mucho de menos. 💔#DepAlexCasademunt — Noemí Galera (@NoemiGaleraN) March 3, 2021