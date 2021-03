Mumford & Sons, en crisis tras la marcha «política» de Winston Marshall

El mismo día que se agita la política murciana y madrileña (de momento) por la fracción entre Partido Popular y Ciudadanos, un terremoto político crea también un cisma en Mumford & Sons. Winston Marshall (primero por la izquierda en la foto, irónicamente) ha decidido abandonar la millonaria banda de neo-folk, al menos temporalmente, tras la polémica suscitada por su admiración al periodista conservador americano y agitador de derechas Andy Ngo. Hace unos días, Winston compartía un libro suyo en Twitter, considerándolo “imprescindible” y definiéndole como un “hombre valiente”. La oleada de críticas no se hizo esperar, pues Andy Ngo ha sido considerado “uno de los estafadores más peligrosos de América”, tras haber incitado a la violencia contra la izquierda.

Winston Marshall ha recibido todo tipo de mensajes desde que compartiera tal imagen, a pesar de que la borró enseguida, y ahora ha decidido abandonar la banda, reconociendo que ha decepcionado a gente que no conoce, pero también a gente muy cercana en su vida personal. Dice su texto: “Durante los últimos tiempos he podido comprender mejor el dolor causado por el libro que he recomendado. He ofendido no solo a gente que no conozco sino a gente cercana a mí, lo que incluye a mis compañeros de grupo, y por eso lo siento de verdad. Como resultado de mis acciones, me voy a tomar un tiempo al margen de la banda para examinar mi punto ciego”.

Continúa: “de momento, por favor sabed que me he dado cuenta de cómo mi respaldo (a este libro) tiene el potencial de interpretarse como que apruebo los comportamientos de odio y división. Pido perdón, porque esa no fue mi intención en absoluto”.

Es importante que Marshall haya especificado que sus compañeros de grupo están “ofendidos”, pues en 2018 Mumford & Sons ya se metieron en líos cuando fueron fotografiados con otro agitador de derechas, considerado «peligroso» por The Guardian, el profesor universitario Jordan Peterson. En aquel momento, el grupo indicaba a The Guardian que simplemente habían tenido una conversación con él, porque intentaban “tener una conversación con la mayor gente posible” y que le veían como “un intelectualista más que otra cosa”.

La banda aparecía en esta entrevista de 2018 dividida: por un lado creen que la foto se usó como arma arrojadiza contra el grupo, como «otra razón para odiarlos», cuestionando que otras fotos del grupo con otras personas no hayan sido tan comentadas, y negando que estén de acuerdo con todas las teorías políticas de Jordan Peterson. Y por otro, dejan claro que no se arrepienten de la foto y que «escucharán hablar a quien consideren».

La marcha de Marshall en cualquier caso supone un problema para Mumford & Sons, pues todo el grupo figura como co-autor en la mayoría de los temas. Marshall es el encargado de la guitarra principal y también del banjo que ha caracterizado el sonido del grupo. Por otro lado, han pasado ya dos años y medio del último álbum de Mumford & Sons, un ‘Delta’ que no lograba igualar las cifras de ventas de ‘Wilder Mind’, uno de los 15 discos más vendidos de 2015 en todo el mundo; ni mucho menos los 6 millones de copias que en 2012 despachó ‘Babel’. Si pensaban volver en 2021, el asunto se les complica.