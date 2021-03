Esta semana se ha publicado el nuevo disco de Nick Jonas, que ha venido presentado por singles como ese ‘Spaceman’ que da nombre al álbum, y que se ha quedado muy lejos de alcanzar el impacto de viejos hits como ‘Close’, con Tove Lo. Los 5 añazos que han pasado desde ‘Last Year Was Complicated‘ (irónico título ahora mismo), pueden haber tenido algo que ver. De momento, ninguno de los singles ha llegado siquiera al top 100 en Reino Unido ni Estados Unidos.

En cualquier caso, el intento más digno, si bien no el más exitoso, ha sido ‘This Is Heaven’, el sencillo que salía una semana antes del álbum y que se interpretaba en vivo en Saturday Night Live. Una actuación sostenida en sus coros cercanos al soul y al góspel, y en ese maravilloso solo de saxo que contiene la grabación, en el programa tocado por Lenny Pickett, director musical de SNL. Mientras, antes y después, Nick Jonas hacía muecas. ‘This Is Heaven’ es, en cualquier caso, nuestra “Canción del Día” hoy.

Relacionada con la moda synth-pop que han llevado a las playlists de éxito The Weeknd y Dua Lipa, ‘This Is Heaven’ es una canción bastante ochentera, con una línea de bajo y una serie de sintetizadores que podríamos vincular al italodisco. A nadie sorprendería que Robyn o Klas Åhlund estuvieran detrás de todo esto, si bien es Greg Kurstin quien ha producido esta grabación. El co-autor de ‘Hello’ y ‘Chandelier’ exprime aquí más bien su registro pop, curtido junto a Lily Allen, Kylie Minogue, Carly Rae Jepsen o en su olvidado proyecto The Bird & The Bee.





