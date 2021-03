Las mejores actuaciones de los Grammy 2021

Había muchos grandes nombres entre las actuaciones de los Grammy 2021, y aunque no hubo sorpresa tamaño Adele, y a pesar de que estaba el impedimento de organizar una ceremonia normal a causa de la pandemia; varias actuaciones sí podrán pasar a la historia.

Rápida en subir su vídeo de manera oficial a Youtube, y acumulando casi 10 millones de visualizaciones en el primer día, la reina de la noche parece Dua Lipa, que se hizo además con el premio a Disco de Pop del Año. La cantante hizo un popurrí de su single actual (‘Levitating’ con DaBaby) y su mayor hit de esta era (‘Don’t Start Now’), apegado a la estética fitness que tantas alegrías nos ha dado… pese a lo que pareció en un principio.



En el show de Dua Lipa vemos atendiendo a Bad Bunny, tan decidido que parece va a entrar de un momento a otro. En la actuación de Billie Eilish, hay planos de Harry Styles, con una boa de plumas, y Haim, pegadas a sus instrumentos. Una tontería que aportó bastante dinamismo mientras Eilish cuidaba su rasgo distintivo: la preciosidad minimalista. Billie subida en un coche, susurrando; Finneas en la oscuridad, soltando unas bases. Una batería que se incorpora poco a poco y da cuerpo a la canción. Otro gran set de Billie.



Taylor Swift, ganadora del Grammy a Álbum del Año por tercera vez, ofreció un bonito medley comenzando con ‘cardigan’ tumbada en la casa de la pradera, y pasando a ‘august’ y ‘willow’, ya dentro de dicha casita, y acompañada de Aaron Desner de The National y su actual mano derecha, Jack Antonoff.



Perjudicadas porque no se ha subido su set a ningún lado de manera oficial, Megan Thee Stallion y Cardi B sí se han llevado unos cuantos titulares por la cantidad de fotazas y memes que ha dejado su presentación de ‘WAP’, tan sexualizada y de piernas abiertas como la propia canción, una celebración del sexo femenino en toda su expresión, como podéis observar. Sonó algo enlatada, ¿pero a alguien le importó? También sonaron el remix de ‘Savage’ aunque Beyoncé no se subió al escenario para su parte y ‘Up’.

Steamy💥 Cardi B & Megan The Stallion Get Freaky In #Grammys Performance For Hit Song WAP! pic.twitter.com/3ZY57ONl4q

— Street Talk LDN (@StreetTalkLDN) March 15, 2021