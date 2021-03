Fiona Apple ha estado entre las primeras ganadoras de los Grammy al hacerse con el premio a Mejor Álbum Alternativo por ‘Fetch the Bolt Cutters’, derrotando a Beck, Phoebe Bridgers, Britanny Howard y Tame Impala. Además, la cantante también ha podido ganar la mejor actuación de rock con ‘Shameika’. Beck se queda el consuelo del mejor ingeniero por ‘Hyperspace’.

The Strokes han ganado el mejor disco de rock del año por ‘The New Abnormal’. ¿A quién han derrotado? A Fontaines D.C y Michael Kiwanuka, entre otros. La mejor canción de rock no ha sido de Phoebe Bridgers, ni Tame Impala, ni Big Thief (?) ni la reconocida Fiona Apple, sino ’Stay High’ de Britanny Howard, que ya en otras ocasiones se había revelado como una de las favoritas de la academia.

El mejor disco de rap ha sido ‘King’s Disease’ de Nas, mientras la mejor actuación de rap ha sido para ‘Savage’ de Megan Thee Stallion con Beyoncé, quien también ha ganado el mejor videoclip por ‘Brown Skin Girl’. Kanye West se hizo con el mejor disco cristiano por ‘Jesus Is King’.

La mejor actuación de pop de un dúo o grupo ha sido ‘Rain on Me’ de Gaga con Ariana Grande; mientras en la remozada categoría de Progressive R&B, Thundercart ha ganado con ‘It Is What It Is’. La mejor canción para una película o similar ha sido ‘No Time to Die’ de Billie Eilish, para la peli no estrenada de James Bond. En las categorías electrónicas/dance, este año el gran ganador ha sido Kaytranada con ‘Bubba’ y ’10%’ junto a Kali Uchis.

