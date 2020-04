Thundercat / It Is What It Is

Hay un mensaje de aceptación, de resignación, en el nombre del nuevo disco de Thundercat. El álbum habla sobre “el amor, la pérdida, la vida y los altibajos que conllevan”, y también sobre cómo algunas de las cosas que nos pasan “no están hechas para ser entendidas” por nosotros como seres humanos. Marcado por la muerte de su colega Mac Miller, Stephen Lee Bruner esta vez no ha tenido cuerpo para maullar ni para flatulencias, como sí pasó con el exitoso ‘Drunk’.

‘Fair Chance’, con la colaboración de Ty Dolla $ign y Lil B, es la composición que se dedica a Mac Miller específicamente, pues contiene elementos de su propia canción ‘Hurt Feelings’, y de la que de hecho sale el nombre del álbum ‘It Is What It Is’. “Seguiré estando contigo / aunque no estés aquí / Es tan duro superarlo / He intentado esconderlo / Pero estoy atrapado / Esto es lo que es / Por ahora, adiós”, escuchamos cantar a un apesadumbrado Thundercat en esta balada jazzy de R&B, estilo ya conocido del artista al que también se entregan otras piezas de este álbum como ‘Dragonball Durag’ y ‘Unrequited Love’.

Lo que no significa que Thundercat haya prescindido del jaleo ni del amor, como comprobamos en ‘Innerstellar Love’, ni tampoco de la diversión, como comprobamos en ‘How Sway’, un tema de poco más de un minuto que podría haber pertenecido a Todd Terje. Flying Lotus vuelve a encargarse de una producción de lujo en la que encontramos a invitados estelares como Kamasi Washington al saxo, Childish Gambino y al cantante de funk de los años 80 Steve Arrington, que llegara a triunfar incluso en España en 1985 con ‘Feel So Real‘. Estos dos últimos, junto a Steve Lacy (The Internet) aparecen en el gran single ‘Black Qualls’, en el que los versos y no el estribillo dan el verdadero ritmazo al tema. El bajo de Thundercat vuelve a ser el centro de la fiesta.

Aunque ‘Drunk’ fuera el disco dedicado al alcohol (la edición con los remixes hasta se llamó ‘Drank’), este no ha logrado dejarlo fuera. Así amanece la aceleradísima ‘I Love Louis Cole’, con un punto de psicodelia sesentera a lo Tame Impala: “Déjame decir buenos días / sobre anoche / no sé cómo acabó / no puedo encontrar mi móvil ni tampoco mis zapatos / pero nada mejor que estar en una fiesta contigo”. Y el propio Louis Cole no es que aparezca para dar un toque de arrepentimiento: “Sí, recuerdo que pegaste a mis amigos (…) Después te quedaste dormido sobre la colada en mi cuarto / y por eso me encanta estar de fiesta contigo”.

El deseo de más juerga vuelve a hacer acto de presencia en ‘Funny Thing’, con su sonoro “solo quiero estar de fiesta contigo”, dejando un álbum un tanto indeciso entre la parte más lúdica (hay incluso un tema llamado ‘Miguel’s Happy Dance’) y la más contemplativa (la larga pista final y titular, con otra apelación a Mac Miller). Sin grandes novedades respecto al distinguido cóctel de jazz, hip hop, soul, R&B… que tan buenos resultados dejó en el paso inmediatamente anterior, lo que sí ofrece ‘It Is What It Is’ es una mayor concisión: tan solo 37 minutos pese a contener 15 pistas, con momentos tan exquisitos como el saxo de ‘Innerstellar Love’, las percusiones infantiles de ‘How I Feel’ o el aire cinético de ‘King of the Hill’.

Calificación: 7,6/10

Lo mejor: ‘Black Qualls’, ‘I Love Louis Cole’, ‘Dragonball Durag’, ‘Innerstellar Love’

Te gustará si te gusta: Kamashi Washington, Marvin Gaye, Tame Impala

Youtube: ‘I Love Louis Cole’ en Youtube.