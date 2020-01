Thundercat mantiene la elegancia en su nuevo disco sobre la vida: ‘It Is What It Is’

Thundercat está de regreso tras el éxito de ‘Drunk’, un álbum que a pesar de su afán experimental llegaba al top 50 de las listas estadounidenses y era coronado como el mejor disco del año para la prestigiosa Radio 6 de la BBC.

El sucesor de aquel álbum se llama ‘It Is What It Is’ y saldrá al mercado el 3 de abril. Se trata de 15 canciones que vienen presentadas por el sencillo ‘Black Qualls’, otra delicia jazzy próxima al R&B en la que aparecen Steve Lacy y Steve Arrington. Atención al portadón que calza dicho sencillo.

El álbum ha sido producido por Flying Lotus y cuenta con colaboraciones tan ilustres como las de Childish Gambino, Lil B, Kamasi Washington y Ty Dolla $ign, entre otros. Trata sobre “el amor, la pérdida, la vida y los altibajos que implican todo esto”, y también sobre cómo “algunas cosas no están hechas para ser entendidas por nosotros”. Esa idea se refleja estupendamente en el título de ese nuevo álbum. Esta será la secuencia de ‘It Is What It Is’:

01 Lost in Space / Great Scott / 22-26

02 Innerstellar Love

03 I Love Louis Cole [ft. Louis Cole]

04 Black Qualls [ft. Steve Lacy, Steve Arrington and Childish Gambino]

05 Miguel’s Happy Dance

06 How Sway

07 Funny Thing

08 Overseas [ft. Zack Fox]

09 Dragonball Durag

10 How I Feel

11 King of the Hill

12 Unrequited Love

13 Fair Chance [ft. Ty Dolla $ign & Lil B]

14 Existential Dread

15 It Is What It Is