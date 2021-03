Ouch… lo nuevo de The Anchoress puede doler

Entre los discos que os presentábamos en el último «Ready for the Weekend», está el segundo de The Anchoress. Muchos recordaréis que se trata del proyecto de Catherine Anne Davies, quien el otoño pasado sacó un disco junto a Bernard Butler, presentado por un pedazo de tema llamado ‘Sabotage’.

Su segundo álbum como The Anchoress se ha promocionado recientemente con un vídeo para el tema colaborativo junto a James Dean Bradfield (como veis, va de Brit Pop), una canción llamada ‘The Exchange’. Pero no es necesariamente la mejor que encontraremos en este álbum que se llama ‘The Art of Losing’. Una de sus composiciones se llama ‘Let It Hurt’ y en ella los golpes que recibimos («ouch») son representados por la voz de Catherine Anne Davies, aún muy próxima a la de Chrissie Hynde. Pero es el corte titular el que escogemos hoy como «Canción del Día».

Y lo es por varias razones. Si The Anchoress a veces se puede sumergir en el pop de cámara y el clasicismo de Kate Bush, en este caso lo hace en un medio tiempo de pop sintético, sonando próxima a gente tan interesante, rica y variada como Bat for Lashes, Florence o St Vincent. El modo en que se crece la canción recuerda en trucos a algunas producciones de New Order. En segundo lugar, la canción nos habla ciertamente de la «pérdida», apelando a muchas de sus formas: una violación, el alcohol, la muerte, el no perdonarse a uno mismo…

Y en tercero, todo este escenario se ha visto enriquecido por un curioso «lyric video» en forma de periódico que nos va revelando los entresijos de la creación de este disco en forma de noticia. En un momento, The Anchoress nos revela que mientras trabajaba en las guitarras de esta canción, la llamó su madre para decirle que su padre había muerto. En otro, nos explica que esta canción es temáticamente la que explica todo el álbum. La punta del iceberg de un disco con varias canciones que pueden doler.



