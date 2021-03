Karol G no es una cantante más, sino uno de los nombres más exitosos del mundo a nivel global, en concreto la 61ª artista más escuchada de todo el globo en Spotify. Lo ha logrado con el paso de los años, y recientemente lo ha reforzado con ‘Tusa’ con Nicki Minaj, que fue ni más ni menos que la canción más exitosa en España de todo el año 2020; o ahora mismo ‘Bichota’, que lleva semanas situada entre lo más escuchado de todo el mundo.

Estas dos canciones junto a otros hits ya conocidos como ‘Location’ con Anuel AA y J Balvin (la del homenaje a Madonna y a Gaga); y el “sleeper” ‘Ay, Dios mío!’, se reunirán en un solo álbum, nuevo, que se publica este mismo viernes 26 de marzo bajo el nombre de ‘KG0516’, el de un vuelo imaginario «con altura» y sus iniciales. Y por lo que ha dejado ver en los teasers de Instagram, esto no será todo, ni mucho menos: ella está dispuesta a volar «over the rainbow».

En el disco, con una portada inenarrable con aviones como falos, para la que ha contado con el fotógrafo David Lachapelle, encontraremos colaboraciones con nombres tan populares como Camilo, Ozuna, Nathy Peluso y Mariah Angeliq, con la que presentará ‘El makinon’. Como traca final se reunirán Wisin & Yandel, Nicky Jam, Ivy Queen, Zion y Alberto Stylee en un corte llamado ‘Leyendas’, a secas.

Curiosamente, en una entrevista que mantuvimos con Karol G en 2018 ya nos hablaba, entre otras cosas, de cómo Ivy Queen había sido una influencia para ella: «Ella tenía una personalidad súper fuerte, y mucho criterio, salió y dijo “para este género que está en masculino, yo tengo que ir con mi criterio y pararme como un roble, que nadie se me monte encima, que nadie me empuje, que nadie me atraviese”. Eso ha sido como de las cosas más grandes que he aprendido de ella».

Un álbum, pues, llamado a ser uno de los grandes éxitos internacionales del año, como el año pasado lo conseguía Bad Bunny. Así queda la secuencia:

1. Déjalos que miren

2. El makinón ft. Mariah Angeliq

3. 200 copas

4. Contigo voy a muerte ft. Camilo

5. DVD

6. El Barco

7. Location ft. Anuel AA y J Balvin

8. Gato malo ft. Nathy Peluso

9. Odisea ft Ozuna

10. Bichota

11. Sola es mejor ft. Yandar y Yostin

12. Arranca pal carajo ft Juanka y Brray

13. Ay, Dios mío!

14. Beautiful Boy ft. Ludacris y Emilee

15. Tusa ft Nicki Minaj

16. Leyendas ft. Wisin y Yandel, Nicky Jam, Ivy Queen, Zion y Alberto Stylec