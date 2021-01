‘Tusa’ de Karol G y Nicki Minaj fue la canción más popular en España en 2020

Promusicae publica hoy también la lista de los temas más populares en España en 2020, además de la de discos más «vendidos». Con el streaming en boga, y a diferencia de lo que sucedía en otras épocas, podemos hablar de singles hasta 8 veces platino como si estuviéremos en el mejor momento de la industria musical.

El tema más popular, o sea, el más escuchado de 2020, ha sido ‘Tusa’ de Karol G y Nicki Minaj, pese a (o gracias a) proceder de 2019. Ha logrado 8 discos de platino, 7 de los cuales los ha obtenido en 2020. En el número 2 de lo más popular encontramos ‘Se iluminaba’ de Fred de Palma y Ana Mena. Y en el número 3 sorprende encontrar ‘Blinding Lights’ de The Weeknd, una canción a la que le costó un año entero llegar al top 10 español, siempre plagado de reggaetón y canciones en castellano.

Entre los pocos hits en inglés que encontramos en la primera mitad de la tabla, el viejo ‘Dance Monkey’ de Tones and I (número 5) y ‘Don’t Start Now’ de Dua Lipa, pero esta ya en un puesto tan modesto como el número 38 anual.

Son noticia J Balvin, que aparece en 12 grabaciones del top 100; Anuel AA, que aparece en 11; o Bad Bunny, que aparece en 9, aunque ninguno de los dos ha llegado tan alto como Maluma. Este último es top 4 anual con el que puede ser el mayor éxito de su vida, ‘Hawái’.

Pese a haberse editado en noviembre, ‘Tú me dejaste de querer’ de C. Tangana alcanza el puesto 17 anual, y también sitúa ’Nunca estoy’ en el 29; mientras esta vez Rosalía ha de conformarse con posiciones más modestas. El remix de ‘Relación’ es top 33 anual y ‘TKN’ número 69. ‘Juro que’, ‘A palé’ y ‘Dolerme’ están entre los temas que no han logrado llegar al top 100 anual. Por su parte, Bad Gyal llega al puesto 80 anual con ‘Zorra’ y aún es top 20 anual con su hit del año pasado con Omar Montes.