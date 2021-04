Justin Bieber explica los interludios de Martin Luther King en su disco

Justin Bieber está triunfando con su nuevo disco, ‘Justice‘, sobre todo en Estados Unidos, donde el cantante canadiense ha conseguido llevar al número 1 de las listas tanto el álbum como el single ‘Peaches‘: dos top 1 simultáneos de esos que no se ven todos los días en el país (es el primer solista masculino que lo consigue según Billboard). La recepción crítica de ‘Justice’, sin embargo, ha sido más tibia: un 62 sobre 100 en Metacritic es la media obtenida por este trabajo que se ha quedado lejos de gustar a todo el mundo como ‘Purpose‘. Una de las razones es su extraño concepto basado en la justicia social cuando el disco se compone principalmente de canciones en las que Bieber canta sobre el amor que siente hacia su mujer y hacia su fe.

Uno de los elementos de ‘Justice’ que más criticas está recibiendo ha sido la inclusión en su secuencia de dos discursos de Martin Luther King que no parecen tener absolutamente ninguna relación con su contenido. Uno de ellos, de hecho, conforma una de las pistas del disco, ‘MLK Interlude’. El concepto de ‘Justice’ puede albergar cierto sentido cuando Bieber explica que su intención con el álbum ha sido usar su plataforma para promover el amor y el respeto hacia el prójimo porque el amor lo puede todo y esas cosas, pero se diluye cuando te das cuenta de que las letras son egocéntricas y no tratan temas de justicia social en absoluto. Es como el caballo de Troya del pop: la portada dice «justicia», los vídeos dicen «proletariado», pero las letras dicen «yo, yo y yo». Y aún así, la familia de Martin Luther King ha aprobado la decisión de Justin porque está introduciendo la figura del activista a las nuevas generaciones.

Faltaba Bieber por explicar la decisión, y es lo que ha hecho durante un streaming de Clubhouse recogido por Stereogum. El cantante alude a la educación: «soy canadiense y (en Canadá) no nos han impartido clases sobre historia negra. Esta no formaba parte del sistema educativo. Yo mismo solía hacer bromas inapropiadas cuando era niño, era parte del problema, porque no habían educado mejor. Para mí (es importante) compartir este momento tan crudo de Martin Luther King en el que sabía que iba a morir por defender aquello en lo que creía». No termina de quedar claro qué relación tienen los discursos de Martin Luther King con las letras de ‘Justice’: momento de aceptar que no tienen ninguna y que quizá no pase nada. Peores problemas hay en el mundo.



Como hemos comentado, ‘Justice’ acaba de entrar en el top 2 de la lista de álbumes española: no ha podido con C. Tangana. En cuanto a la lista de singles, con quien no ha podido es con Bad Gyal. A nivel global, ‘Peaches’ y ‘Hold On’ son los mayores éxitos de Bieber en este momento.

