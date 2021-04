‘Astronaut in the Ocean’ de Masked Wolf es uno de los mayores hits del mundo, pese a su artificialidad

Masked Wolf es otro de esos artistas noveles que han sido agraciados por un tema viral. El rapero australiano lanzó ‘Astronaut in the Ocean’ en 2019, pero es en los primeros meses de 2021 cuando se ha terminado de convertir en uno de los mayores éxitos de pop en todo el mundo: actualmente es número 3 en la lista global de Spotify solo por detrás de ‘Peaches’ de Justin Bieber con Daniel Caesar y Giveon y ‘MONTERO (Call Me By Your Name)’ de Lil Nas X, y número 10 en Mediatraffic, que contabiliza no solo reproducciones por streaming sino también ventas digitales y rotación en radios.

‘Astronaut in the Ocean’ es un tema de trap-pop ligerito que empieza y acaba con el estribillo, enganchando desde el segundo cero y dejando con ganas de más. En medio, Harry Michael (así se llama en realidad Masked Wolf) se queda a gusto soltando barras por las que puede ser comparado con Eminem por su rapidez. El sonido global de ‘Astronaut in the Ocean’ es oscuro, pues el tema incorpora el sonido de unas guitarras y efectos electrónicos que parecen buscar un efecto «nu-metal» (como también su single ‘Speed Racer’), y la temática de la letra también lo es, ya que habla sobre la depresión, en concreto sobre un periodo en la vida de Michael se sentía «estancado en un lugar de ansiedad y de sentirme muy bajo».

Como es obvio, la extraña estructura de ‘Astronaut in the Ocean’ (estribillo-verso-estribillo) está perfectamente diseñada para viralizarse, pues el tema dura exactamente 2 minutos y 12 segundos. Tampoco necesita nada más ni parece incompleto. Sí acusa cierta artificialidad en su composición, como si buscara ser el nuevo ‘Old Town Road’ o sobre todo el nuevo ‘ROXANNE’, ese éxito de Arizona Baby que arrasó el pasado año y del que ya nadie parece acordarse. El rapero posee un «flow» demasiado bueno como para quedarse en un «one-hit-wonder», pero ‘Astronaut in the Ocean’ no logra desprenderse de cierto tufo a «hecho en un laboratorio».



