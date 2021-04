Canción del Día: Mon Laferte escribe su propio ‘Un año de amor’

Mon Laferte ha publicado esta semana un nuevo álbum llamado ‘SEIS’, que sucede a obras como ‘La trenza’ o ‘Norma’. El disco era presentado a finales del año pasado con el sencillo ‘Que se sepa nuestro amor’, en enero llegaba ‘Se me va a quemar el corazón’ y en estos días de lanzamiento se ha promocionado un divertido vídeo para ‘La mujer’, la canción que ha grabado junto a la leyenda Gloria Trevi. ’SEIS’ será estos días nuestro “Disco de la Semana”.

Y lo será porque más allá de los singles contiene composiciones tan recomendables como ‘Canción feliz’, políticas como ‘La democracia’ o sangrantes como ‘Aunque te mueras por volver’. Esta última es hoy nuestra “Canción del Día”.

La cantante chilena se centra en ‘SEIS’ en el sonido de la tradición, sobre todo la mexicana, inspirándose en nombres como Chavela Vargas o incluyendo la participación de sendas bandas de música en las últimas pistas. ‘Aunque te mueras por volver’ es una de esas canciones histriónicas de caerse de culo que tan bien se le dan a la voz de Mon Laferte, conectando en intensidad tanto con las bandas sonoras de James Bond como con boleros conocidos por todos como ‘Puro teatro’ de La Lupe o en España ‘Un año de amor’, que co-escribió Pedro Almodóvar.

Mon Laferte ha concedido una entrevista a Mitu en la que habla precisamente de lo primero respecto a este tema. «Esta canción se inspiró en el cine de James Bond y todo eso. También tiene el espíritu de la música de los tiempos de Frank Sinatra, Raphael en España y José José en México. Esa era orquestal de hermosas voces. La letra es la historia de mi vida. «Aunque te mueras por volver, ya has perdido tu oportunidad»».

Fiel al género, ‘Aunque te mueras por volver’ es una canción de despecho sobre una relación a la que no se va a volver (como lo era ‘Un año de amor’), pese a lo que se ha sufrido por ello. «Entenderás que ya no hay vuelta atrás / No has podido olvidarme, pero ya te solté» es la frase más visible de su estribillo, pues está casi chillada; mientras los arreglos orquestales ciertamente remiten tanto a John Barry como a ‘Digan lo que digan’.