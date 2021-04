El éxito global tardío de ‘Arcade’ de Duncan Laurence, ganadora de Eurovisión 2019

Hoy, en un nuevo episodio de «qué otra canción vieja se ha viralizado en TikTok de manera completamente random», hay que hablar de Duncan Laurence. El cantante holandés ganó la última edición de Eurovisión celebrada hasta la fecha, la de 2019, con su balada ‘Arcade’. La bonita composición, en el estilo de James Blake, alcanzó cierto éxito en Europa, y de hecho llegó a los números 1 de Países Bajos, Bélgica, Estonia, Islandia y Luxemburgo. En España se quedó en el número 38, que no está mal.

Dos años después, ‘Arcade’ se ha convertido en el nuevo juguete favorito de los usuarios de TikTok y la balada ha conseguido entrar en el difícil chart de Billboard. Lo ha hecho en el número 100, es decir, por los pelos y porque Duncan Laurence acaba de actuar en el programa de Ellen DeGeneres para aprovechar el éxito de la canción, pero lo ha hecho. A día de hoy, ‘Arcade’ es ya Disco de Oro en Estados Unidos.

Hasta ahora, ‘Soldi‘ de Mahmood era el tema de Eurovisión que más escuchas había acumulado en Spotify, pero dos años más tarde, ‘Arcade’ le ha cogido la delantera a lo grande: actualmente suma casi 300 millones de reproducciones frente a los nada desdeñables 176 millones ‘Soldi’. En 2019, la noticia era que ‘Soldi’ era el gran hit que había dejado la edición de Eurovisión de aquel año, pese a que ‘Arcade’ había sido la canción ganadora -‘Soldi’ quedaba en segundo lugar-, pero las tornas han vuelto a cambiarse.

Como dato curioso, ‘Arcade’ es la primera canción de Eurovisión que entra en el Billboard en 25 años: la última que lo logró fue ‘Ooh Aah… Just a Little Bit’ de Gina G, la propuesta británica de Eurovisión 1996 (aunque ella era australiana), que llegó mucho más alto que ‘Arcade’, al número 12, y además fue nominada a un Grammy. Por supuesto, ha ayudado al éxito actual de ‘Arcade’ que la canción esté cantada en inglés y no en holandés: salvo milagro tipo ‘Despacito’ o ‘Gagnam Style’, es muy difícil, por no decir imposible, que una canción no anglosajona llegue al Billboard.

En cualquier caso, el éxito tardío de ‘Arcade’ en Estados Unidos supone una nueva muestra de que TikTok ha revolucionado por completo la industria de la música. Que un hit viejo vuelva a las listas de éxitos años más tarde no es un fenómeno nuevo, pero TikTok lo ha normalizado hasta el punto de que a nadie le puede sorprender ya que ocurra tal cosa. Doja Cat, la reina de TikTok, lo sabe. Puedes comentar la noticia en nuestro foro de Eurovisión.