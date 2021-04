Ezra Furman sale del armario como mujer trans y revela que es madre

Ezra Furman, autora de discos como ‘Twelve Nudes‘, ‘Transangelic Exodus‘, uno de los mejores discos de 2018; o ‘Perpetual Motion People‘, ha salido del armario como mujer trans. También ha revelado que desde hace dos años es madre.

En un comunicado, la artista estadounidense explica que «he evitado usar la palabra mujer porque me he solido definir a mi misma como persona no binaria», a lo que añade que eso » probablemente sigue siendo cierto», pero que «ha llegado a la conclusión de que soy una mujer, y para mí esto es complejo, porque es complejo ser cualquier tipo de mujer». Furman señala que está «muy orgullosa de ser una mujer trans y de haberme dado cuenta y pooder decirlo», ya que «no ha sido un camino fácil».

En cuanto a su maternidad, Ezra aclara que no lo había contado hasta ahora por miedo a ser «juzgada» y «fustigada» por su decisión, pero que ya lleva dos años criando un bebé, y señala que ha decidido dar el paso ahora porque ha crecido con «cero ejemplos» de mujeres trans «que además crían hijos» y quiere visibilizar que «es posible ser mujer trans y madre». Furman apunta que «un problema que se da en ser trans es que tenemos muy pocas imágenes de lo que puede ser llevar una vida adulta, crecer y ser feliz y no morir joven».

La autora de canciones como ‘Love You So Bad’ o ‘I Can Change’ concluye: «Nunca pensé que podría ser feliz y que podría estar satisfecha conmigo misma siendo trans y estando fuera del armario, y además convirtiéndome en madre, pero es posible y lo estoy haciendo. Las personas trans merecemos perseguir las vidas que queremos en nuestros propios términos».

