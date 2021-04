Crítica: Ariana Grande no pega nada en ‘Save Your Tears’

‘Save Your Tears’ dará la semana que viene un nuevo número 1 en el Billboard a The Weeknd gracias al remix que se ha hecho de la canción con la participación de Ariana Grande. Con el top 1 de ‘Save Your Tears’ ya serán tres los producidos por el disco ‘After Hours‘ después de ‘Heartless’ y por supuesto ‘Blinding Lights’, que llegó más tarde pero llegó, y a lo grande. Sin embargo, solo Ariana -y no Rosalía o Doja Cat- ha conseguido despertar verdadero interés por un remix de ‘After Hours’, suponemos que gracias a su base de fans, que se cuenta por los cientos y los cientos de millones.

A nivel personal, ‘Save Your Tears’ está siendo mi canción del año al menos por ahora, y eso que salió el pasado. Como hemos comentado, el tercer single de ‘After Hours’ presenta un sonido totalmente retro que recuerda a ‘Occulte persuasioni’ de Patty Bravo, es decir, a ese híbrido de pop-rock y new wave que se practicaba en los años 80, pero con el punto elegante y nocturno de sus admirados Chromatics o de la noruega Annie. La melodía de ‘Save Your Tears’, tan italiana, es maravillosa. Básicamente, tengo la canción grabada a fuego en el cerebro y simplemente no puedo parar de escucharla. Me parece una obra maestra y cualquier número uno que consiga es totalmente merecido. En España, por alguna razón, no la estamos haciendo mucho caso y todavía no ha entrado en todo el top 100 español, cuando sí lo ha hecho en muchos otros países europeos. Alemania y Francia están con ella a tope, pero nosotros no, nosotros no nos enteramos.

Así que aguardaba el remix de ‘Save Your Years’ con interés, pues Ariana no suele cantar en este tipo de producciones de synth-pop tan años 80, tan cargada de luces de neón y melancolía. Prefiere un R&B-pop cuco y blandito que está bien pero no es demasiado atrevido. El caso es que, a pesar de que el remix de ‘Blinding Lights’ con Rosalía me ha terminado gustando porque la voz de la catalana consigue llevar el drama de la canción a otro lugar, a pesar de las frases en «spanglish»; y el de Doja Cat tampoco está mal, el de Ariana no me convence en absoluto. Y la culpa es de ella.

Ariana tiene una voz espectacular, pero como ha demostrado en su mediocre último disco, ‘positions‘, que solo ha visto la luz porque nadie en su equipo se ha atrevido a decirle que es un tostón, está un poco obsesionada con cantarlo todo igual, como aireado, como si grabara las voces tumbada en una nube. ‘Save Your Tears’ cuenta la típica historia de The Weeknd: el canadiense ha conocido a una chica, esta se ha enamorado de él y cuando se ha querido dar cuenta, este ha huido porque no puede soportar el compromiso. «Te hice pensar que me quedaría por siempre, dije algunas cosas que no debería haber dicho» es una de las frases de esta canción. «No sé por qué huyo» es la plegaria de The Weeknd, quien también tiene el corazón roto por la chica, porque ahora no le hace caso.

Como es obvio, ‘Save Your Tears’ es una composición perfecta para convertir en dueto chico-chica. Y Ariana ha sido la escogida para interpretar esa réplica: «te conocí bajo una luna de Piscis, mantuve la distancia porque sé que no te gusta verme con otras personas, no lo pude evitar, te hice pasar un infierno». Pero la actuación vocal de Ariana no pega nada en la grabación: el sonido de ‘Save Your Tears’, y la voz de Abel, emiten una frialdad medio apática que choca con la calidez de la voz de Ariana y, ella, que a veces le da por cantar como si imitara las sílabas arrastradas de Britney Spears (el «vocal fry»), suena más concentrada en gozar de sus propias cualidades vocales, que de aportar algo realmente interesante a la canción. Y aunque el top 1 será merecidísimo porque ‘Save Your Tears’ lo vale, el tema también merecía una cantante invitada más apta para lo que su historia cuenta.