Ariana Grande canta un verso nuevo en el remix de ‘Save Your Tears’ de The Weeknd

The Weeknd ha estrenado su anunciado remix de ‘Save Your Tears’ con la participación de Ariana Grande. En la nueva versión de la canción se ha respetado completamente estructura y producción de la grabación original, si bien Ariana ofrece, además de sus típicos coros aireados, un verso completamente nuevo en el que se sitúa debajo de una «luna de Piscis» y reconoce que ha hecho pasar a Abel «un infierno».

El remix de ‘Save Your Tears’es el sexto de la era de ‘After Hours‘: ‘In Your Eyes’ cuenta con dos remixes por Doja Cat y Kenny G, respectivamente; y ‘Blinding Lights’ con tres por Chromatics, Major Lazer y Rosalía. En ningún caso se puede decir que estas remezclas hayan servido para impulsar los números de dos canciones que ya eran exitosísimas por su cuenta. Especialmente la segunda, que fue la canción más exitosa de 2020 y está siendo una de las canciones más exitosas de 2021, pese a que vio la luz en noviembre de 2019. En pocas palabras, está haciendo historia.

Por su parte, ‘Save Your Tears’ está siendo otro macrohit de la era ‘After Hours’ aunque de manera inconcebible no se haya colado todavía en la lista de singles española: es la cuarta canción más escuchada a nivel global según los datos de Mediatraffic, es la décima en el chart de Spotify, donde lleva ya más de 500 millones de streamings acumulados y los que quedan, y ya ha sido número 1 en países como Canadá, Israel, Dinamarca, Bélgica, Polonia, Eslovania o Lituania. La posición de honor se la ha resistido en Estados Unidos, donde se ha quedado en el 4, mientras en Reino Unido ha tenido que conformarse con un número 11. Algo que puede cambiar con la suma de Ariana… o no.

Por otro lado, The Weeknd ha estrenado recientemente su canción en formato NFT, por lo que no está en las plataformas de streaming pero sí puede escucharse de manera no oficial en Youtube: se titula ‘The Source’ y si no es un descarte de ‘After Hours’ lo parece, pues su sonido anda en la línea de los cortes más ambientales y Vangelis del disco.

Por supuesto, cualquiera que haya estado atento a las novedades de la música pop en los últimos años sabe que Ariana Grande y Abel Tesfaye ya habían colaborado en un hit de la primera, ‘Love Me Harder’, uno de los éxitos que produjo su segundo disco ‘My Everything‘ allá por 2014 y 2015. Tesfaye ha vuelto a aparecer recientemente en un disco de Ari, en concreto en el tema ‘off the table’ de ‘positions‘.